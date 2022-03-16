40件育嬰都市傳說：嚇親要食大人口水、夜晚晾BB衫惹「污糟嘢」？

「有病就是要看醫生」，別再以為寶寶哭鬧、生病只要喝符水、找石頭、塞利是、吃口水，寶寶就會自己好起來啦～



相信各位新手媽媽在生完小孩後，就會收到來自各界的「育兒建議」，有些真的很實用，但有些就真的是不知道打哪兒來的都市傳說，聽起來就很不可靠、沒有根據，但那些三姑六婆們就是一意孤行的要求媽媽照做，「否則」小孩就有可能會很難顧、不健康！（小孩難顧、出問題就是媽媽沒照做啦～）

以下奇妙的教養及靈異事件都市傳說，大家又聽過、做過哪些呢？（點擊放大閱讀）▼▼▼

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【晚上不好好睡覺篇】

1. 寶寶晚上或半夜不睡覺， 曬小孩的衣服時要反過來曬。

2. 寶寶晚上哭鬧的話就要反戴媽媽的內褲。

3. 晚上睡不好要放蟬殼在枕頭下。

4. 給嬰兒穿二手衣會比較好照顧。

5. 小孩若哭鬧不休，要把爸爸的內褲翻面高掛在大門上。

6. 哄小孩睡覺不能用拍的，不然魂會被拍走。

7. 拿父母的鞋壓在寶寶身上，寶寶才不會哭鬧。

8. 晚上睡覺要拿東西擋住門口，不讓床頭婆婆（又稱：護嬰女神）進來逗弄還在睡覺的寶寶。

9. 不能誇獎寶寶，否則晚上肯定會哭鬧。

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【健康篇】

10. 鵝口瘡（Oral Thrush）要塗童子尿，才會好得快。

11. 不能捏或玩臉頰會一直流口水。

12. 小孩嗆到或是咳嗽，要對著天靈蓋哈氣。

13. 嬰兒流汗就是床頭婆婆在澆花。

14. 嬰兒沒有臘月天，指嬰兒不怕冷。但可能是口誤的關係，現在還有很多人說「嬰兒沒有六月天」，指嬰兒不怕熱。

15. 若嬰兒頭頂結痂、長癬要抹麻油。

16. 寶寶打嗝的話要拿奶嘴點嘴唇9下。

17. 小孩若便秘的話要在肛門抹肥皂。

18. 利是裝黃紙可以治黃疸；也有一說是在寶寶肚子上放五色紙。

19. 未滿4個月的寶寶不能淋到雨，否則容易氣喘。

20. 出生後要綁腳，才不會O型腿。

21. 寶寶吃茄子會很慢才長牙齒。

22. 3、4個月小孩禿頭時，姑姑要送鞋給孩子，頭髮才會長得好。

（註：小孩新生兒時，會有段時間掉胎毛（頭髮），會導致長時間與枕頭、床鋪摩擦的後腦勺禿一塊，所以會禿頭。）

以上傳統習俗、禁忌，大家聽過哪幾樣呢？現在看來很無稽之談，但回想過去的醫療環境、育兒知識，還是多少能體會長輩對小寶寶的愛護。雖然不鼓吹這些傳統的育兒方式，但如果家長覺得某些舉動對小孩的健康沒有影響的話，我們還是可以給長輩一些發揮的空間，讓他們展現出對孫兒的愛跟關心。但大人當然也別因此被情緒勒索、以為小孩生病就真的是因為自己沒有照著傳統走。

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