教養｜強迫孩子道謝或只弄巧反拙　試用2句話　鼓勵他們學懂感恩

編按：當孩子想要的東西都垂手可得時，教懂他們惜福、感恩往往是一個難題。以下為《給孩子說一句有能量的說話：85個溝通對話陪你講》一書的節錄內容，當父母的不妨參考一下。



收到禮物是一件美好的事，親朋好友之間互送禮物，是一種情感的交流與表達。而親朋好友之間給對方家中的孩子送禮物，更是令人愉快的事情，尤其過年過節，各家各戶的禮物更是悉心準備，你來我往。稍微年紀大一些的孩子，他們自己選購一些小禮物和小朋友相互贈送，表達友誼。

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家長以身作則，給孩子做榜樣

記得在一次諮詢中，一個年輕的媽媽很苦惱地對我述說生活的不如意。她有一個兒子，剛 3歲就動不動對她發脾氣，嫌媽媽給他餵飯的方式不對、嫌媽媽給穿衣服穿得不舒服等。這位媽媽邊說邊哭：「怎麼現在的孩子這麼不知道感恩！居然對我這個態度，將來長大了會怎麼樣啊！」

當我了解到，他們一家三口是和婆婆同住，婆婆從鄉下來幫他們照顧孩子，孩子說：「我很不喜歡婆婆，她的衞生習慣不好，把孩子都帶鄉土了」等。每天回家，她幾乎都向老公抱怨婆婆，夫妻關係也很不愉快。我問她：「假如不是你婆婆，是其他人，每天幫你照顧孩子，做家務，你會怎麼對這個人？」她說：「我會很感謝她！」我問為甚麼，她回答：「因為她幫了我呀，我當然要感謝她。」我又問，她說她會口頭說謝謝，也會在節日給人家買禮物等。其實，孩子對婆婆的態度也會受家長對婆婆態度的影響。你的心裏不舒服，你婆婆的心情，你是不是也可以想到。結果，我們演練了回家後如何對婆婆表達感謝。

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行為不斷重複，心態隨之改變

教育孩子學會感恩，是一件從小培養的事情。有些家長會「強迫」孩子說「謝謝」，結果孩子非但不說，還和家長賭氣，甚至從無聲的抗拒到大哭大鬧。其實，家長只要自己表達感謝就可以；孩子不說，不代表孩子心中沒有感謝之意，只是他不願用語言表達。孩子也許是他曾經有過說出來的話被大人笑話或父母不滿意的經歷，也許他的父母對他的語言要求過高。

特別是當着外人面前的時候，你愈說：「孩子怎麼這麼不懂事？」，孩子愈會反叛。家長可以私下問：「剛才你不說謝謝，是不是你有甚麼想法？」也可以對孩子說：「媽媽希望你將來可以做到自己表達感謝，因為表達感謝是長大後應該有的修養。」當孩子第一次主動說出「謝謝」時，家長千萬不要大驚小怪地，這樣會把孩子嚇倒，以後他就可能不好意思表達。此時，家長只要對孩子微笑，就是一種認可和鼓勵。

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有能量的說話

怎麼教育孩子學會感恩？可以回應：

剛才你不說謝謝，是不是你有甚麼想法？

媽媽（爸爸）希望你將來可以做到自己表達感謝，因為表達感謝是我們長大後應該有的修養。

心理小知識

「重要他人」是心理學和社會學兩個學科都關注的概念，「重要他人」是指個體在社會化和心理人格形成的過程中，具有重要影響力的具體人物。人類本來就是社會性的動物，「社會性」決定了人類的個體不能脫離群體而單獨生活。個體在群體中無時無刻都處於他人的影響中，他人的影響從我們出生開始（甚至在胎兒時期），一直到生命的最後一刻，他人都會對我們產生或多或少的影響。在生活中那些對我們有着重要影響的他人，其起到的作用尤為顯著。

《給孩子說一句有能量的說話：85個溝通對話陪你講》（萬里機授權使用）

書名：《給孩子說一句有能量的說話：85個溝通對話陪你講》

作者：張濮

資深親子教育和諮詢專家、身心療癒專家、筆跡心理學分析師、圖畫心理分析師；清華大學心理學系發展中心首任副主任；從事心理工作近二十年，解決種種家庭問題。



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