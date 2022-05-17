浸會大學附屬學校王錦輝中小學接受小一入學申請　首輪面試需拍片

浸會大學附屬學校王錦輝中小學由5月16日開始接受2023-24年度小一入學申請，家長可以經網上申請。首輔面試仍採用提交影片及個人檔案（Portfolio）的方式進行，第二輪及第三輪面試則會面見學生及家長。莊曉莉副校長暨小學部總監分享，近2年申請人數近7,000人，沙田區學生為名額上限的15%。



浸會大學附屬學校王錦輝中小學由5月16日開始接受2023-24年度小一入學申請，6月12日中午12時截止申請，家長可循網上遞表申請和所需文件。

學校設三輪面試，莊副校長表示今年面試亦如以往分三個階段，她說:「由於報讀人數近兩年都近七千人，而疫情關係，所以第一輪面試會以拍片及Portfolio（個人履歷）為主。之後在當中邀請2000名考生參加第二輪面見面試，最後邀請約500名家長及學生參加第三輪面見。」

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首輪面試為網上提交3分鐘短片和個人檔案，片段內容為1分鐘中文講故事、1分鐘英文講故事和才藝表演；而個人檔案則只接受不多於四頁單面A4尺碼。

次輪面試在9月進行，將獨立面見學生，主要觀察學生的社交能力、溝通能力、自理能力、按其年齡合適的語文程度、是否具好奇心及積極學習。合資格的家庭將被邀出席第三輪面試，屆時主要就親子關係、家庭支援與學校理念方面作出更深入認識。

此外，學校特別備註，沙田區學生名額上限為15%。而且，該校是一條龍的中小學，因此無須參加香港中學學位分配辦法（SSPA），亦不設呈分試。

香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學

地址：新界沙田石門安睦里6號