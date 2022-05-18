九龍宣道小學校長分享入學貼士　校友鍾情教學理念再送兒子入讀

九龍塘宣道小學於1955年創校，以傳揚福音為己任，讓學生接受全人發展和優質教育。校長吳麗芬希望學校能成為「一個燃亮孩子的地方」，特別重視學生在音樂和體藝上的發展，亦希望藉此培育學生優良的品格。學校將於9月接受2023/24學年的小一入學申請，現正接受插班生申請，吳校長分享欣賞學生的兩大特質，亦歡迎不同個性的學生入讀。

攝影：陳葦慈



九龍宣道小學創校67年，是一所歷史悠久的學校。校長吳麗芬表示，希望學生能在學校認識信仰，同時培養出良好的品格。她說：「學生在學校不只讀書，亦希望他們能在小學發掘不同才能。」因此，學校尤其著重體藝和音樂發展，例如推行「一人一樂器」計劃。

吳校長解釋，音樂能有效訓練小朋友的思維、空間感和節奏感，又能平衡左右腦發展，以及抒發他們的情感。學生除了視音樂為興趣，也很努力練習，在五、六年級時便達到八級水平，學生參與校外比賽亦屢獲獎項。

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下學年新增STEM學科 實行體驗式學習

吳校長稱，由於學校為私立學校，課程設計上較有彈性和切合校本需求。「例如在中文科，我們加入了不少文學篇章，讓同學認識當代文學家，從而學習中文的修辭和語法；而英文科則利用戲劇教學，提升學生的英語表達和聆聽能力。」她分享說。

吳校長透露，下學年將整合和加入全新綜合科技科，讓學生更能聚焦地學習STEM。「面向21世紀，未來對科技將有更大需求。學生在小學階段接觸STEM，可以看看自己有沒有興趣, 並且建立基礎以銜接中學課程。」她亦表示，此科將採用體驗式學習，課堂會更為靈活，每級設有專題研習，並不設考試。

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身為一孩之母 視學生為子女教育

吳校長身為一孩之母，視學生都如自己子女，教育方針為訓輔並重。她認為教養孩子不宜過於寵愛，對成績也不宜過於執著，「學習是長遠，小學成就不代表未來成敗，品格才是最為重要」。

而校友莫先生及太太均是宣小的畢業生，他們均認同學校的辦學理念，並且是在學校認識信仰。莫先生更是一名中學的音樂教師，希望兒子在學校重視音樂的氛圍下成長，於是下一代亦成為了一名宣小學生。

吳校長認為這是一種傳承，也是校友對該校辦學理念的一份肯定。

入學貼士

該校在9月開始小一入學申請，設一輪面見，再挑選部分家長再作第二輪面見。而5月31日前亦招募各級的插班生，小二至小五各級約有個位數名額，設筆試，對個別學生再進行面見。

吳校長透露，學校重視學生的禮貌，她認為有禮貌的表現是家庭教育一部分；另外，她亦欣賞專注力強、喜愛學習的小朋友，因為學校的課程要求較高，對學習有興趣的學生會較易適應。她也表示，校內亦有不同個性的小朋友，即使性格文靜也不代表機會低，家長無需過於擔心。