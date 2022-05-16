小學加強媒體素養課程內容　學生注重網絡禮儀、尊重他人

科技一日千里，早前本港受第五波疫情影響，師生都利用網課代替面授來繼續教學，學習和科技已經密不可分。不過，網絡上有萬千資訊，雖然豐富但不乏未經查證的資訊，甚至會有壞人利用網絡來行騙或欺凌他人等等。當小朋友不能從互聯網和媒體資訊之中隔離，學校便需要教育他們以正確的態度來使用科技和媒體。中小學校亦可透過教育局提供「我的行動承諾 – 加強版」撥款，借助新聞團體的專業講解和多元活動豐富學生學習體驗。

(照片由學校提供)



家校齊家教

東華三院馬錦燦紀念小學羅倩兒校長分享，該校在2013年已起步把資訊媒體素養的內容糅合在小一至小六的課程之中，尤其是在教學上及日常生活上接觸資訊科技的需求愈大，學生對資訊的知識和態度都變得相當重要。而目前該校的BYOD計劃已在小三至小六全級推行。

而資訊媒體素養的內容主要透過校本設計的電腦科課程，以及7節的德育及公民教育課上向學生解說，內容包括網購、網上交友、網上欺凌等主題，用生活例子切入，利用剪報和情境為例教導學生保護自己，同時正確使用互聯網。

不過在課程之中想加強學生的媒體素養亦是一大挑戰。羅校長說：「首先是課時不足，電腦科及德育課每周各只有一節。另外，對於這個新的課題，坊間可以參考的資料也不多。」於是，學校進行跨學科的協作，更利用小息、早會這些課餘時間也安排多元化的活動，令學生在遊戲之中也能學習。此外，學校也參考了一些外間機構提供的資源，並讓教師參與不同的講座及工作坊，增長知識。

羅校長認為在推行這方面的教學時，家校合作尤其重要，於是參加了「家校齊家教」計劃，由輔導心理學家主持，舉行了6節的「健康使用互聯網及快樂孩子約章」為主題的網上講座及工作坊。校長透露家長的出席率高，證明家長亦十分關心子女的上網問題。而在疫情之下，學生接觸電腦和網絡的時間均比之前多出很多，而學校所見，學生在網絡上的操守和行為都很好，認為學生已具備能力去分析及正確地使用資訊。

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增進學生網絡禮儀

東華三院鶴山學校何妙賢署理校長分享，該校主要在常識科、電腦科和圖書科上加入了資訊媒體素養的教學內容，但除了書本上的知識，學校亦把素養的概念放入多元化的跨學科學習之中，還提供一系列的講座和活動，加強學生認識互聯網，搜尋、分析及運用網上資訊，同時做一個具有「網絡禮儀」並守法的公民。

何校長指，有關網絡安全的教學內容一直有在校內推廣，例如早年在網上流傳的「藍鯨遊戲」、「Momo」等。而近年更多是檢視及精簡教學的內容，令課程架構更完整和精密。陳世剛助理校長分享：「四年級有一個跨學科專題研習叫『至叻廣告推廣月』，學生需要搜集有用的資訊、製作問卷，再分析和選用適宜的資訊，從中了解廣告對人們思想和行為的影響。」

此外，伍瑋奇助理校長亦分享，學校曾邀請警司到校進行講座，又善用周會時間演出以「資訊素養」為主題的話劇，亦透過「校園小記者」活動，教授學生擔任記者時應有的道德和操守，並且報道時的中立性。

家長層面上，學校舉辦不同的家長會、傾心會和講座，讓家長都了解何謂「資訊素養」，提升他們的關注之餘，也減少家長和學生因電子產品而產生的衝突和矛盾。而因為疫情，學生接觸網絡的時間亦增多，學校亦特別教授和培養學生的「網絡禮儀」，例如必須要開啟視訊、網課時保持儀容整潔、保持良好坐姿和學習態度等；而使用電子學習平台時，學生也需要關顧群組內成員的感受，注意用字和語氣等。學校期望，學生在運用資訊科技的技能有所提升的同時，亦要把應有的素養和價值觀轉化為一個習慣和態度。

浸沉式培養學生資訊素養

東華三院港九電器商聯會小學林惠敏校長表示，該校在2018-19學年已利用出版社提供的教材，再配合校本自編課程及外間的教育資源，為一至六年級學生提供資訊素養的知識、技能和態度。課程以電腦科為中心，而在常識科、德育及公民教育科亦有涉獵相關的課題，讓學生除了得到科技知識，也對網絡欺凌、傳播假資訊、尊重知識版權等議題有更深的認識，做一個持守誠信、合法的網絡使用者。

林校長又指，小朋友掌握知識的速度很快，但培養操守則並非一朝一夕可做到。學校的策略是以多方面、全方位形式，營造有利的浸沉式學習環境。教師需要用上生活的例子，帶領學生討論、反思和交流，從而把價值觀植根在他們的心中。而且，電腦科一星期只有一(低年級)或二(高年級)節課，在課程設計上需要很有技巧地把資訊素養的內容滲透在既定的課程之中。高年級的學生更要學會批判性思維，並活用在不同的科目和生活情景之上。

學校有創意地運用了相關桌遊，讓學生一邊玩耍一邊學習；另外，學校設「自自攜裝置」計劃，大部分學生都擁有自己的電子器材，學校趁機把資訊素養滲入《使用守則》，再由小朋友自行講解。林校長指，學校位處北區，不少跨境學生都需要長期利用電腦上課，學校亦會特別提點他們平衡學習和使用網絡。同時也提醒學生，把資訊科技的知識和態度作為日後在社會立足的技能和就業的裝備。

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「我的行動承諾」加強版撥款是教育局針對時下複雜多變的數碼媒體環境而向中小學校提供的資助，以期讓學生學習分辨網上資訊真假等學習目標。學校可借此聯同有公信力的傳媒機構所舉辦的媒體活動：例如資深記者主講的偵查報導講座/工作坊；數據分析團隊舉辦的真假資訊核查 工作坊 / 反網騙工作坊；網媒團隊主講的社交媒體營運講座/工作坊；以上活動可配搭媒體機構參訪或到校舉行，豐富學生學習體驗，加強培訓媒體和資訊素養，了解資訊公信力重要性，從而教導學生慎思明辨。

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