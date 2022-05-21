三歲定八十｜兒童性格影響成年後收入　呢2種性格隨時比人賺少10%

性格原來不單決定命運，還有可能影響收入！美國一項研究指出，行爲不符合傳統性別規範和定型的兒童在成年後所賺取的收入會明顯較少，當中較「依賴」的男童及較「任性」的女童，其成年後的年收入與相同工作的同性人士相比，最高可以相差達10%。家長若想小朋友長大後收入與他人「睇齊」，就有可能要想想辦法喇！



兒童行為不符傳統性別定型或致薪金差異

芝加哥大學哈里斯公共政策學院研究教授 Robert Kaestner 與西北大學教育與社會政策學院人類發展與社會政策副教授 Ofer Malamud ，早前利用1979年國家青少年長期調查研究（C-NLSY79）中的數據，來找出4至12歲時出現的兒童行為問題與24至30歲時的收入的關係，發現行為較不符合傳統性別規範和定型的兒童，在成年後會賺取較少收入。

（photoAC圖片）

「任性」女童及「依賴」男童 成年後收入較少

研究指，照顧者一般認為「任性」的小童為喜好爭論、脾氣暴躁、不服從命令、固執、過度敏感和緊張；研究發現，童年時被認定為「任性」的女性在成年後的年收入，會較相同職位的女性低10%。然而，童年時被認定為「任性」的男性，成年後的收入卻不會受到影響。

而「出現依賴行為」的小童則大多為需要注意力、依賴成年人、時常哭鬧。童年時「出現依賴行為」的男性，在年收入方面則會較從事同類工作的男性低6%；而童年「出現依賴行為」的女性在成年後的收入則不受影響。

研究發現，童年被定義為任性的女性在年收入方面可較相同職位女性低10%，而童年表現出依賴行為的男性在年收入方面則有機會較從事同類工作的男性少6%。

研究亦發現，其他兒童行為如焦慮、抑鬱、過度活潑、朋輩衝突及反社會行為等，對他們長大後的收入也會有所影響。。

Kaestner表示：「女性為其任性的行爲付出沉重的代價，但對男性而言，這種行為卻沒有任何分別。相反，男性因爲過度依賴而付出代價，但女性則不受影響。」他認為，社會中對於「任性」女子與「依賴」男子的性別定型及負面印象或是造成薪金差異的成因，但仍需要更多研究證明。