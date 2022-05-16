1款嬰兒乳酪粒日食25克即超標　營養師：勿用重口味小食來作獎勵

小朋友除了食正餐之外，媽媽很多時候也會給予一些零食當作是獎勵或是安撫食物，而很多零食都標籤是健康的嬰兒食物。消委會今日（16日）公布最新的調查報告，當中檢視了37款嬰幼兒小食成分，發現25款提供糖含量的樣本中，有約五成的糖含量，達食物安全中心所訂的高糖標準。而即使包裝上沒有標示糖含量的樣本，其實亦有機會屬高糖，其中受歡迎的乳酪粒小食，6款樣本在糖分測試上「全軍覆沒」，家長一定要小心選擇！



營養標籤未必標示糖含量 近八成樣本不符英美標準

消委會從主要零售點搜集了37款預先包裝嬰幼兒小食樣本，檢視其成分表和營養標籤中的糖和鈉含量。當中包括7款米餅、5款泡芙、6款小蛋酥（又稱小饅頭）、13款其他穀類小食，及6款乳酪粒。當中，有29款的成份表標示添加糖、濃縮果汁等游離糖來源，全部樣本所標示的年齡範圍都適用於24個月以下，不符美國及英國相關機構，對於2歲以下兒童不應食用添加糖的食物的建議。

值得留意的是，原來根據《規例》，預先包裝嬰幼兒食物如果指明擬供36個月以下嬰幼兒食用（例如標示適用年齡為12至36個月），毋須於營養標籤標示糖含量，是次消委會抽查的樣本中，只有約68%樣本提供糖含量，因此家長務必小心選擇。

小蛋酥、乳酪粒糖含量較高 乳酪粒樣本全屬高糖

在抽查的小食種類中，小蛋酥（小饅頭）和乳酪粒樣本的糖含量標示值較高，而乳酪粒更屬「重災區」，根據食物安全中心的食物糖分參考水平，每100克固體食物含超過15克糖則屬「 高糖 」，是次抽查的6款樣本全軍覆沒。當中糖含量標示值最高為「日東」的乳酪小溶豆（藍莓），食用1份7.2克會攝入5.8克糖。每日需攝取800千卡的1歲幼兒，一日內進食25克（即約1.3包），便會超出世衞建議的游離糖攝入量上限。

即睇消委會檢視的6款高糖乳酪粒



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家長必知常見「添加糖」成分

如果小食的包裝上沒有提供糖含量，家長可留意食品標籤上的成分表次序，因為次序是依據含量來排列的，含量越高的成分排序越前。下列均是添加糖的常見例子，家長可留意小食的糖含量佔比：

砂糖、果糖、蔗糖、乳糖、冰糖、黃糖、紅糖、黑糖、葡萄糖、轉化糖、原糖、糖蜜、蜂蜜、麥芽糖、麥芽糖漿、糖漿、高果糖漿、玉米糖漿、楓糖漿、濃縮果汁、濃縮蔗汁



營養師建議：勿以重口味小食作獎勵

嬰幼兒時期是人體生長發育的重要階段，家長宜為他們安排多元化及均衡飲食。家長為嬰幼兒準備小食及其他輔食時，盡量選擇無添加糖、鹽的食品。營養師亦表示，母乳是對BB的最佳獨家營養，因此媽媽可考慮在開始加固及引入小食的同時，持續餵哺母乳至2歲以上，支持寶寶成長、發育及提升免疫力。