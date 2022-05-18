1歲生日了！余香凝囡囡精靈舉1字手勢 沈卓盈偕老公錫到囝囝走樣

小朋友一歲生日意義重大，爸爸媽媽也會著意為仔女舉行人生第一個生日會慶祝。沈卓盈的囝囝、余香凝的囡囡近日都踏入一歲生日，二人都為仔女開心慶祝生日。沈卓盈就為囝囝以藍色熊啤啤為主題舉行生日會，而余香凝則以彩色氣球佈置，簡單為女兒慶祝生日。



沈卓盈2019年和經營內衣生意的Calvin結婚，去年5月誕下囝囝Jayden，她誕子後亦專心照顧兒子，未有復出工作。為迎接1歲生日，沈卓盈為囝囝以藍色熊啤啤為主題舉行生日會，只見背景上印有「Jayden is one」及藍色熊啤啤，桌上放滿各種藍色熊啤啤造型的蛋糕和cupcake，還有印有囝囝樣子的氣球，非常可愛。她又高舉囝囝影相，又拍下媽媽最愛的「小腳板」，更和老公錫到囝囝走樣，十分肉緊！

沈卓盈寫道「生日快樂我的小寶貝，抱着剛出世的你感覺還像昨天。每天每月記錄你的成長，來到今天你已一歲了，時間可以過得慢啲嗎⋯每天吻你100次也不夠！」沈卓盈亦表示「媽媽希望你健康、快樂、勇敢、堅強，第時做個頂天立地嘅男子漢（天啊我已經想得那麼遠了）謝謝你選擇了我們這個家，生日快樂爸媽的開心果，爸爸媽媽永遠愛你」。

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余香凝囡囡精靈舉「1」字

余香凝在2020年突然宣布下嫁圈外丈夫Tim，並在翌年誕女，和沈卓盈囝囝屬同月出生。為慶祝囡囡Clare踏入1歲生日，余香凝以彩色氣球佈置，簡單為女兒慶祝生日，再配上簡單粉紅和白色的蛋糕，一家三口齊齊舉起1字手勢，笑容一致，溫馨慶祝生日。

余香凝回憶女兒的成長，並寫道「寶寶 妳知道嗎？妳每次看見新事物的時候，們也是第一次看見妳的新表情和反應，未來還有很多第一次等著我們，我們一起去看這個世界，很多有趣的事情等著我們🥰」，最後亦向女兒表示生日快樂和表達愛意。