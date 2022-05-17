梁諾妍產前愛吃甜增27磅　修身兩星期全無變化　3個月終減14磅

洪永城太太梁諾妍去年12月誕下囡囡Amber，早前梁諾妍在Insatgram大膽貼出產後修身前後的對比照，並直播大方分享她產後修身經歷。只見她修身前後有明顯變化，面形和身形都變得纖瘦，3個月便成功減掉14磅。梁諾妍分享，產前愛吃甜食，孕期增加了27磅，爆自己變得「又肥又腫」。她努力兩星期仍無變化，遇上樽頸，故鼓勵「同路人」：修身最重要的是要將運動和健康飲食變成習慣，身體就自自然然會變得健康。



洪永城太太梁諾妍去年12月誕下囡囡Amber，一家三口非常幸福。梁諾妍透露，由懷孕去到誕下Amber前體重升了27磅，懷孕時期都有做適量運動，到8個月後就是散步及做伸展比較多。

「但係整個孕期都特別鍾意食甜野，自自然然食多咗糖，脂肪比例都會高咗」，到Amber出世後體重下降約10磅，經歷坐月「成個人又肥又腫，脂肪比例上到31%。在開刀生洪寶後第5個星期，開始有郁動返不過因為傷口有機會未完全康復，加上傷口點都仲有少少感覺嘅，所以我都唔會刻意做啲有機會整親傷口嘅運動，然後就係喺飲食方面着手，我開始食的清啲，食同飲返啲熱量可以少，但係又可以上奶嘅食物。」她在直播分享說，但努力了兩星期體重及脂肪比例完全冇變化，「呢個過渡期相信每位想減肥人士都一定會遇到，呢個時候真係千祈唔好放棄，過咗呢個過渡期，身體機能所有種種都會慢慢變好。」

梁諾妍在直播中提及，最有效修身的方法是將運動和健康飲食變成習慣，其中飲食方面，梁諾妍就使用低碳飲食，少油鹽糖，盡量戒糖和澱粉，「糖對身體唔好，皮膚會變差，亦容易致癌，唔係話要完全唔食，而係要知邊啲會對身體好啲。例如果糖其實都唔係咁好，但都可以食啲。」梁諾妍亦表示有些人會食得非常清淡，這樣的確能夠很快瘦，但當回復正常飲食便很容易反彈。

梁諾妍修身期間遵循低碳飲食。（梁諾妍ig）

梁諾妍續指，當時她每星期4日或以上，用30-60分鐘去跑步或在家做運動，慢慢重拾運動節奏和飲食習慣，過了3個月成功將脂肪比例由31% 減到 23.5%。梁諾妍亦指出要減脂肪最有效的一定是帶氧運動，即代表會喘氣、心跳加快、流汗的運動，以跑步為例，要起碼連續跑20分鐘身體才開始會燃燒脂肪，因此建議最少跑40分鐘。

梁諾妍補充就：「我一直都冇急住去減磅，反而係我每次都好期待去做運動，自自然然身型就好起來啦。當然呢個仲未係一個理想嘅數字，始終都係生完bb 4個月，一心急好快會反彈肥返㗎，所以真係唔急得。」並表示「張after 相其實都係兩星期前影，而家已經再修多少少了，然後上星期我開始紮埋肚，始終生完盆骨闊咗做運動真係未必可以收返窄個盆骨，等我紮完肚再同大家分享成果。」