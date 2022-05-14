張韋怡7歲兒子受欺凌 稱校方已道歉並將安排轉校：我未完全接受

TVB女藝員張韋怡日前在網上控訴其7歲兒子在校遭欺凌，在勸架時被同學飛踢心口，隨後再被班主任「冤枉」，令兒子委屈飲泣。張韋怡今日（14日）再在網上出帖指已接受校方和班主任道歉，她又回覆記者指將盡快安排兒子轉校。她早前表示「踢人同學」有特殊學習需要（SEN），註冊心理學家程衞強則指7歲小朋友較少出現無差別攻擊行為，而且SEN小朋友亦不等同有暴力傾向，可能由其他原因導致。



張韋怡日前在IG控訴7歲兒子被同學踢心口跌倒，身上更留有腳印，令人心痛。她又指其班主任再冤枉兒子有動手，及叫他「唔好講大話」否則「以後唔可以返學」。張韋怡其後再開1.5小時直播，哭訴學校的處理手法。

稱校方及班主任已道歉

張韋怡再出帖公開事件的發展，稱校方已道歉，兒子亦已當面接受班主任道歉。張韋怡親自回覆記者指，「冇必要公開校名」，並已集合受「踢人同學」欺凌的學生家長，希望可以停止同類事件再發生。她又表示：「等我囝囝考埋3日考試就停學搞轉校，愈快愈好。」她又表示未完全接受此事，但希望兒子能忘記此心結。

專家：有SEN≠有暴力行為

註冊心理學家程衞強據張韋怡的直播片段初步了解事件，表示學生可能是情緒和衝動控制較差的小朋友，即使該名學生可能有特殊學習需要，亦不代表SEN同學會暴力攻擊同學。「而且7歲，二年級小朋友好少會出現無差別攻擊嘅情況。普遍係有事觸發佢，令佢比較大反應，可能係唔覺意撞到佢，佢就控制唔到脾氣。」他解釋。

而學生出現暴力行為的原因可能有有很多，可能是家庭管教以體罰為主，小朋友複製了暴力行為在其他同學身上；或者衝動控制較差，小朋友未能控制突而其來的衝動；再者，可能孩子在感到有情緒時，未能運用有效的情緒管理技巧，而以暴力的方式發洩情緒等等。這些情況其實在SEN或一般學童身上也可能出現。程衞強表示，行為或情緒問題可以透過不同的治療方法，例如靜觀治療、行為治療和藥物治療等等作出改善，惟過程極度需要家長和學校配合。