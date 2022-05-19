元元重返校園勁開心扭腰舉V字手勢　媽媽：同我心情有嚴重落差

幼稚園在這個星期全面復課，小朋友終於能重返校園學習和遊玩。與同學仔久別重逢，李璨琛囡囡李元元完全沒有分離焦慮，她媽媽直言女兒「有得返學，個人變得好輕佻」。反而不習慣的是大人，可能是慣了和女兒朝夕相對，元元媽媽竟然指自己不需要Me Time，和女兒返學的心情形成嚴重落差。



幼稚園復課，有人歡喜有人愁。李元元在首天返學，已經「個人變得好輕佻」，車上展露大大笑容，又舉V字手勢。上了幾天學校，元元明顯適應得不錯，回家還穿上校服開心拍照，扭腰擺Pose十分可愛。

不過，她媽媽卻指自己心情和女兒的興奮有嚴重落差，表示自己「患上嚴重分離焦慮症」，更說「I don't need me time（我不需要私人時間）」，只想陪伴女兒。同樣育有一女的陳柏宇太太符曉薇卻指女兒Abi和元元性格相反，留言說：「我同你掉轉，我覺得非常自由😂Abi唔想離開佢母親😂」元元媽媽再次感嘆：「唔好意思，我個女比較外向，我成日要叫佢返嚟母親身邊😂」

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元元就讀天主教聖瑪加利大幼稚園

元元現時就讀位於跑馬地的天主教聖瑪加利大幼稚園，周汶錡（Kathy）的2名囝囝亦是就讀此校。該校作風低調，但每年都是家長爭相報名的的名牌幼稚園，校舍位於跑馬地。此校原本屬私立幼稚園，在2021/22學年起轉為參與幼稚園教育計劃，學費全免，其升小成績理想，不少學生也考入熱門小學如聖保羅男女中學附小、拔萃男書院附屬小學、拔萃女小學等。

重溫元元首次返學可愛相：