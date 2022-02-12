得意BB｜1歲小女孩cosplay英女王　勁似本尊　更獲王室親筆回信

英國女王伊莉莎白二世全球粉絲無數，親民優雅形象更是深植人心，甚至連年僅1歲的小萌娃，都着迷於英國女王，近期，更因Cosplay英國女王而爆紅，甚至得到女王親筆簽署的回信！



1歲女童Cosplay英國女王爆紅全球

年僅1歲的美國俄亥俄州女孩Jalayne Sutherland的父母，將其模仿英國女王伊莉莎白二世的照片分享於網路，隨即引發大量迴響！只見照片中，Jalayne Sutherland身穿可愛的淡藍色雙排釦大衣，頭戴着顏色相呼應相的帽子，並細心地戴上白色假髮，脖子上更掛着吸睛的珍珠項鍊，加上身旁的2隻柯基犬，儼然神複製英國女王伊莉莎白二世無誤！

即睇Jalayne扮英女皇得意模樣（按圖了解）：

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「佩服英國女王憑信念行事的堅持！」女童全家都是英國王室粉

Jalayne Sutherland的母親Katelyn透露，當初會想要Cosplay英國女王，最大靈感其實就是家中的2隻柯基犬，牠們也是女兒最好的朋友！Katelyn並表示，全家都是英國王室的粉絲，此外，也相當佩服英國女王平信念行事的堅持！

Jalayne Sutherland這組Cosplay英國女王的照片在網路上廣為流傳，而Katelyn也一時興起將女兒的這組照片寄給了英國女王，沒想到，竟幸運地獲得女王親筆簽署的回信，可想而知，年僅1歲的Jalayne Sutherland該有多興奮！

太有愛！女王親筆簽屬回信女童

這封由女王親筆簽署的回信，是來自女王的女官Mary Anne Morrison，信中寫着：女王希望我寫信感謝你的來信，以及精心附上的照片。女王陛下很高興看到你的女兒Jalayne Sutherland的服裝，着實令人驚豔！

貼心的英國女王，更在信中附上了一些關於皇家寵物的資訊，希望小女孩Jalayne Sutherland能喜歡，並在這封信上蓋上了溫莎城堡的徽章！相信身為王室迷的Jalayne Sutherland一家，肯定會激動到睡不着覺，不得不讚嘆，女王真的很慈愛討喜呢！

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