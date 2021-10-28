曬B文化｜露出「屁股」也沒所謂！日本爸媽流行曬「蜜桃臀」寶寶

日本爸媽瘋幫寶寶拍攝「蜜桃臀」，超級可愛的嫩嬰加上水蜜桃屁屁，就問誰能抵擋！



剛出生的寶寶又軟又香，許多爸媽每天必備行程肯定是吸孩身上的奶香，為了紀念這可愛的時刻，爸媽也會想要幫寶寶拍攝寫真。隨着科技發達，用手機拍照，自己調色、構圖等，自助寶寶寫真方便又省錢！

而自主寫真的寶寶衣服穿搭，當然也是由父母一手包辦，除了大地色系、迪士尼系、搞怪系、蕾絲系⋯⋯等多種風格外，現在日本也流行「蜜桃臀」照，在保護寶寶三點不露的前提下，幫寶寶拍攝超級可愛的屁股寫真，看完只真的好好想咬一口（開玩笑）！

在Isnstagram搜尋「#桃尻ベビー」這標籤，就可以看到很多可愛的「蜜桃臀」寶寶！（按圖了解）：

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這些「屁曲寶寶」是不是又可愛又療癒，如果你也喜歡這種風格，也試試看幫孩子拍個幾張，香港買得到的水蜜桃可不比日本差啊！

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Chanco現已有3歲大，那標誌性的厚髮也在不斷成長呢！（按圖閱讀）

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：日本爸媽流行大曬「屁曲寶寶」！軟萌療癒樣融化一大票網友！】