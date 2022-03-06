得意BB｜得天獨厚扮女仔也爆紅　日本IG靚仔7歲時變成怎樣？

電影《怪獸公司》裏的小女孩阿boo，竟然在日本出現真人版？年僅6歲的Ayato，憑着一張與《怪獸公司》中小女孩超高相似度的臉蛋，在IG上爆紅，擄獲不少姨媽粉絲的心，原本以為是可愛的小羅莉，沒想到卻誤會大了…



Ayato IG上的生活照，有不少打扮都似女生：（按圖查看）

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激似《怪獸電力公司》阿布！日本小男孩爆紅

來自日本的Ayato，綁上高馬尾後，簡直就是從電影《怪獸公司》走出來的可愛女孩！萌翻天的天使臉蛋+水汪汪大眼，再配上天真爛漫的笑容，超療癒人心的可愛模樣，讓Ayato在IG上至今已累積高達27萬粉絲，不過，令人意外的是，Ayato竟是貨真價實的小男孩！

（Instagram / @mkspei）

把兒子養成女兒？鐵粉崩潰：追很久…現在才知道是男生

原來Ayato早在2歲時，就因為長相太可愛而吸引不少粉絲，不過，粉絲們卻始終誤以為Ayato是個女孩！長大後的Ayato，才因為穿着

改變，讓不少粉絲驚覺誤會大了，紛紛留言表示：「追很久…現在才知道是男生」、「竟然是兒子」、「這不科學」、「把兒子養成女兒」！

完美基因神複製！Ayato媽媽合照曝光

其實，Ayato的媽媽Mana，過去曾是雜誌模特兒，直到生了Ayato後，才為了專心帶小孩而辭掉工作，成為全職家庭主婦。不少網友表示，看到Ayato媽媽後，終於可以明白Ayato為何如此可愛了，因為基因遺傳的力量真的太強大了！看著Ayato的笑容，壞心情也能瞬間一掃而空呀！

（Instagram / @mkspei）

Ayato今天已是個7歲小孩，正在換牙的他，連甩牙的樣子也特別俊俏：（按圖了解）

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