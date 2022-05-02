育兒心聲｜孩子一扭偈便瞓地下？台星稱要報復　一招應對失控狀況

當孩子賴皮時，會是生氣大叫，還是在大庭廣眾「躺地」發洩？無論是哪種，父母一定非常頭痛。台灣藝人歐陽靖日前也在育兒日記中，揭露新醬已經到了會躺地的年紀，而她也提供自己的「反擊」方法供父母參考。



自嘲該舉動是「媽媽帶着怨氣的報復」

某次，帶新醬去超商，誰知竟是失控的開始，照片中，新醬躺在超商的地板，歐陽靖解釋，因為她不准兒子捏貨架上的商品，準備「強制驅離」，結果兒子就躺地抗議，她不慌不忙地拿手機出來拍照。

「不知道他會躺到幾歲？所以幫他做個紀錄」歐陽靖這樣解釋道。至於PO照片的目的，是想讓同樣家有「暴走兒」的家長不孤單。相信大家一打開IG，上面充滿着一堆天使寶寶，也該換換口味了！

歐陽靖兒子「瞓街」照片合集：（按圖了解）

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不是別人家的都天使，只是沒讓你知道

如果你看到別人家的孩子，怎麼都好聰明、好可愛，自己的孩子卻總是一直搗蛋，歐陽靖要告訴你，她曾經也這樣陷入自我懷疑，導致憂鬱覺得：為甚麼我們家小孩那麼失控？我是不是做錯了甚麼？我是不是個沒用的媽媽？

直到認識更多媽媽朋友後，她才發現只不過是那些家長沒有PO他們家寶寶哭鬧的照片而已，育兒不可能是100分的夢幻生活！

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現在歐陽靖直言，這些兒子躺地照片通通要紀錄下來，以後留給兒子的女朋友看，也幽默表示「沒錯，這是媽媽帶着怨氣的報復行為！」

而這其實也並非新醬的躺地初體驗，歐陽靖到嬰兒用品店時，兒子再度「躺地」，讓她笑言：「是不是該帶他躺遍各大景點？或是跟店家們做宣傳曝光的業配？因為不好玩的地方他是不會躺的，只有在沒玩夠還不想走時才會躺。」

號召大家來蓋，「躺地寶」大樓

而這篇文章一出，留言區也出現眾多媽媽們蓋出「躺地寶」大樓：

．「在台灣當掃地機器兒的壓力真的比較大」

．「小時候真的會各種躺，媽媽只好盡責拍」

．「如果每次我家魔王躺平都拍照，我猜手機容量一個月就滿了」

．「媽媽的樂趣就是拍下兒子崩潰的瞬間」

．「好療癒，一排的躺平寶寶超可愛」

．「躺地寶蓋大樓真的好好笑」

．「一言不合就躺下」



你們家也曾出現「躺地寶」奇景嗎？下次遇到先別急着跳腳，既然孩子都如此了，做父母的不如就順勢拍張照留念，育兒啊，幽默一點吧！

【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：手機裡全是「躺地寶」，歐陽靖：這就是不能惹媽媽的理由！】