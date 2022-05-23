小一報名首輪面試多校需提交Portfolio 媽媽必下載呢幾個App幫忙

受疫情影響，過往不少直資及私立學校改為拍攝短片及提交Portfolio作為首輪的篩選條件。雖然學校對於Portfolio的設計沒有標明特別要求，但排版做得更精美和吸引，也會給校方留下深刻和良好的印象，以下介紹幾個超易上手的手機應用程式，讓媽媽簡易完成Portfolio，做好準備！



Pic Collage

可以挑選一百張以上相片作排版，也可以馬上用手機拍攝照片來使用，有很多「Layout」可以直接套用，最適合家長入門使用！此APP功能強大，指示清晰，即使是排版新手的媽媽都可以順利操作。App內可以加字加框、改背景顏色、加貼圖美化，甚至手畫都可以！最重要的是可以輸出高畫質圖檔去電郵方便打印。不過這不是一款免費軟件，只設三日試用後便要收費。

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CANVA

這個排版App最強大的地方是有一大堆範本可以挑選，如果有覺得合適的範本，可以直接套用，改改圖片和文字就可以完成！不過記者用後感覺得操作上沒有Pic Collage來得流暢簡單，不過畢竟是免費軟體也沒有甚麼可以挑剔。除此之外，家長可以直接A4尺寸開始排版，文字、貼圖功能通通都有，操作上最困難是不能一次匯入多張照片，而且想把照片拉大拉小、移位和調角度都要相當有耐性，因為手機螢幕空間有限，不過慢慢來小心一點也不是大問題。

Adobe Express

Adobe Express有眾多範本可以直接套用更改字體及新增內容，省約了版排的構思和尋找素材的時間。操作上也十分簡單，惟一比較麻煩的是，若本身沒有Adobe的帳戶便要花時間先註冊才能使用。

製作Portfolio注意事項：

-先了解學校要求，頁數過多校方會拒絕接受

-字體不宜過細，令人難以閱讀

-文字及相片整潔、清晰，過度包裝反而令焦點模糊