王錦輝小一入學面試需拍片講故事 專家教揀咩故事、點講最加分！

浸會大學附屬學校王錦輝中小學由5月16日開始接受2023-24年度小一入學申請，家長可以經網上申請。首輪面試仍採用提交影片的方式進行，而影片包含兩部分，一是說故事，二是才藝表演。家長想在影片上更展現到小朋友的長處，專家建議選擇耳熟能詳的故事，寓意尤以德育為主。



直入主題 自我介紹不用太詳細

小一入學面試培訓專家Miss Emma指，短片最初應有一個簡單的開場白，例如「小朋友叫咩名，報名編號係......跟住落就係我哋嘅短片啦！」

由於影片只有三分鐘，因此中文故事、英文故事、才藝只能各分配約一分鐘時間，因此不宜花大量篇幅去自我介紹，Miss Emma指：「小朋友淨係講自己個名就可以，例如『大家好，我係Emma，今日我想同大家講一個乜乜乜故事。』」

故事選擇建議

至於選擇甚麼故事才會令小朋友表現更好，Miss Emma建議家長可考量兩種類型的故事，包括：耳熟能詳的童話故事、德育故事。

以耳熟能詳的童話故事為例，《貪心的小狗》主題已很清晰是說「貪心」，家長也可選擇《小紅帽》的故事，但要清楚和小朋友溝通想帶出的重點是甚麼，相比之下，《貪心的小狗》主題更容易掌握到重點表達。同樣道理，家長或許有不少德育故事的書籍，例如《我太興奮》、《說謊》之類主題突出的故事，能讓小朋友有更好發揮。

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三句鋪排便要直入故事重點

由於時間只有一分鐘，小朋友不能像平日聽家長說故事一般，慢慢地介紹所有人物背景，「有一日......」，這樣必定難以在一分鐘內完結。Miss Emma再次用《貪心的小狗》做例子，她建議可以直接用小狗面對的問題作開端，忽略所有背景設定的介紹，例如：「有一隻小狗已經十日冇食飯，十分之餓，於是今日一定要搵到嘢食，終於佢搵到一舊好大嘅骨頭，希望拎返屋企食......」去到故事重點之前，只能花三句鋪排。

而進入故事重點時，同樣亦是簡而精「小狗經過河邊，見到水中嘅倒影，然後佢張開口，舊骨頭唔見咗。」短短幾句故事已經完結，這時應該有時間剩餘，就來到影片最重要的部分- 「教訓」。這時小朋友可以分享故事帶給他的啟發，例如故事教給他珍惜，因此整個說故事的鋪排便是「開場＋故事重點＋教訓」。

多跟小朋友說 不是教

Miss Emma分享，家長要做的不是鋪排好說話內容，然後叫小朋友重覆說到熟為止，而是家長要多跟小朋友重覆說這個一分鐘故事，幫助他們入腦及理解。家長也不應強行教育自己的版本，因為有些字眼小朋友未必懂得意思，只會弄巧成拙。

為了加強小朋友的印象，家長可以用題問的方式幫助小朋友了解故事重點，例如「個故事教識你啲咩啊」。另一方面，如果家長可以做到一些投影片，讓小朋友可以看著圖片有步驟地去說故事會更佳，總好似直接對著鏡頭練習更感受到壓力。

才藝宜選擇動態活動

Miss Emma認為浸會大學附屬學校王錦輝中小學以往都比較偏愛較外向、活潑的小朋友，所以才藝方面可以選擇動態為主。例如跳舞、唱歌（需加入動作）、體操等。如果男孩子的話，可以做一些講解、展示的表演，例如小實驗、變魔術等。

浸會大學附屬學校王錦輝中小學2023-2024年度小一入學報名詳情



幼稚園停課不斷，缺少校園生活，無論社交或學術表現多少都有影響。Ms. Emma 分享培訓孩子貼士﹕「說話技巧、聽指令及邏輯思維最為重要，家長可以多用圖畫引導小朋友表達圖畫中含義，從而訓練說話技巧。閱讀圖書方面，家長亦可引導小朋友先討論圖畫，嘗試估計故事內容，然後才看文字。看完故事後，可問一些理解及邏輯性問題，讓小朋友多思考。」

（按此查看詳情）Ms. Emma小一面試網上課：小一面試講故事及說話技巧班