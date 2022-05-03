復課｜兒童情緒低落唔識溝通？建正向思維6大活動藝術班啟發智能

全港中小、幼稚園學生停課近三個月後，於上月開始陸續恢復面授課堂。雖然，學生可以再次重返校園，但對於重新面對功課壓力，難免影響他們的情緒，特別是年幼的小朋友，家長宜及早處理，不能掉以輕心。以下6個「01空間」活動，或許可以幫助小朋友開開心心回復正常的校園生活。



分離適應課程學獨立 為升學作好準備

疫情嚴峻期間，不少家長都會在家工作，多了與小朋友相處的時間，同時亦令小朋友養成依賴父母的習慣。當他們升讀幼稚園時，患上分離焦慮的機會也大增。Jungle Paradise Education Centre 的幼兒分離適應課程就是讓小朋友逐步習慣與家長分開，課程適合22至30個月的幼兒參加。**立即進入「01空間」了解更多及報名**

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幼兒分離適應課程

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情緒管理 提升EQ正向樂觀思考

在小朋友的成長階段，需要與不同人溝通，訓練他們的說話技巧之外，亦可以提升他們的自信心。不過疫情下學校被逼停課，小朋友缺乏溝通機會，連情緒也受影響。而樂苗坊舉辦兒童情緒社交小組的EQ社交小博士正可以透過不同遊戲，針對小朋友認識及接納不同情緒，改善他們的人際關係。**立即進入「01空間」了解詳情及報名**另外，正向品格小博士課程就以遊戲、角色扮演、繪本等活動，建立小朋友的正向思維，提升他們的自信心。**立即進入「01空間」了解更多及報名**

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兒童情緒社交小組：EQ 社交小博士

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按圖看兒童情緒社交小組：正向品格小博士詳情

兒童情緒社交小組：正向品格小博士

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網上速成課程 改善兒童行為問題

停課期間，家長與小朋友需要朝夕相對，磨擦衝擊亦會增加，而小朋友的行為問題也會變得嚴重。想改善他們的百厭反斗行為，家長亦可以參加網上速成課程，由專業的國際認證行為分析師Miss Tiffany剖釋小朋友的行為，幫助家長真正有效及正向地提升孩子學習能力，更會對症下藥，改善小朋友的行為問題。**立即進入「01空間」了解更多及報名**

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提升兒童正向行為 - ABA家長網上培訓速成班

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藝術班閱讀課程 啟發兒童多元智能

閱讀，對小朋友百利而無一害，除了認字之外，原來亦可以運用藝術活動。天籟工作室課程專為家長及教育工作者而設，教育他們如何透過繪本，引導小朋友探討正向思維，促進兒童心理健康。**立即進入「01空間」了解更多及報名**另外，小朋友天生對新事物好奇，而且富有創造力，家長不妨讓他們發揮潛能，參加「小手Art大手」實踐兒童藝術教育課程，學習如何利用藝術，啟發他們藝術及對美學的多元化發展。**立即進入「01空間」了解更多及報名**

按圖看「唔止讀書」兒童繪本藝術教育應用課程詳情

「唔止讀書」兒童繪本藝術教育應用課程

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「小手Art大手」實踐兒童藝術教育課程

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