林芊妤、梁諾妍520大曬夫妻恩愛相　Bob嫂黃乙頤：都係冇花㗎喇

今日是5月20日，「520」也是普通話「我愛你」的諧音，不少星媽也暫時放低小寶具，大曬夫妻恩愛相放閃。Bob嫂黃乙頤結婚多年、誕下4孩，近日修身成功，和丈夫林盛斌（Bob）站在一起更顯纖瘦。Coffee林芊妤和剛誕下女兒Amber的洪永城太太梁諾妍亦有分享夫妻合照，相當甜蜜。



Bob嫂黃乙頤Pearl除了照顧4個孩子甚有心得，對身體管理和經營夫妻關係也十分成功。在520，她分享一張和Bob的合照，並寫道：「雖然都係冇花架喇！不過肯同我影下相，算你啦！520，餘生請多指教！」老夫老婦的口吻更顯夫妻恩愛！

早前，他們一家六口搬離住了三年，位於九龍塘四層獨立屋，並搬入另一間同樣位於九龍塘的新屋。據Pearl在Instagram貼出短片，分享了家中仔女的睡房，只見仔女房空間超大，放下4張床，4個小朋友有自己的學習區域。

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林芊妤（Coffee）早前因為丈夫需回澳洲處理事件，和兒子彥彥都一起飛到澳洲，日前他們一家已回港並完成隔離。趁著520，她亦貼出僅有夫妻二人的合照，並笑言：「想搵張合照都咁難嘅」，又說：「其實我哋兩個都仲係好sweet嘅，有時候」相信都是很多媽媽對夫妻關係的體會。

梁諾妍

洪永城太太梁諾妍去年誕下女兒Amber，早前分享大減14磅的修身經歷。她在IG上分享洪永城半夜2時在她耳邊示愛，十分搞笑，很有夫妻的小趣味。「琴晚半夜2點幾瞓到懵晒，有人喺我耳邊講咗句‘520快樂呀‘，醒咗2秒繼續瞓🤪520 to you too🧡以後要繼續去世界各地睇日出日落🧡」。