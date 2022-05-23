林芊妤媽媽為家庭放棄打扮　外貌比年齡老10年　6大方法逆齡變身

很多媽媽在婚前都是女神，但生BB後全副心力都在照顧家庭，忽略自己，慘變「黃面婆」。林芊妤Coffee早前貼出一張媽媽6年前的照片，只有50多歲的她外表比年齡顯老10年！Coffee日前在Youtube 分享，媽媽是為了子女、伴侶而放棄打扮，而她用6大方法幫媽媽逆齡變身，成功讓媽媽回春10年，讓不少網友紛紛表示「而家直頭好似兩姊妹咁！」。



Coffee日前在Youtube 分享影片，分享如何用6個方法讓媽媽踏上逆齡之路。Coffee在IG帖文寫道：「人們通常會說外在美並不重要，內在美才是最重要，我也9分認同這個說法，但其實透過外表上的一些改變，這也能改變一個人的內在。例如積極運動後，媽媽的性格也變得開朗了，變年輕後被人稱讚多了，她的自信心也增加了，然後在她的面上笑容也多了，這其實才是我的真正目的。」並表示「很希望媽媽能成為一個積極又自信的女人」。

Coffee 拍片分享用6個方法讓媽媽踏上逆齡之路。（Youtube截圖）

「老了十歲」的原因

Coffee強調，媽媽在年輕時比自己還要美，但忙於照顧子女而忽略打扮自己，伴侶又不喜歡她「扮靚」，於是多來都沒有塗過面霜、用過洗面奶，也從沒化妝。直到媽媽在50多歲時，她發現媽媽的外貌比年齡更顯老，於是開始灌輸媽媽打扮的思想：「女人扮靚唔係為咗取悅其他人，而係為咗取悅自己。」一開始，媽媽亦抗拒：「我都幾十歲人啦！」但她認為自己變靚亦會令人有好心情，終於逐步改變媽媽的想法，踏上變靚之路。

回春的6個方法

為媽媽變身的第一步是帶媽媽去紋眉，「因為眉毛很重要，上了年紀的女人很少去化妝，也不會想打扮自己，但是紋眉之後就會有眉清目秀的感覺，整體上感覺化了一點妝。」Coffee表示媽媽紋眉後，外貌感覺已經更整齊，更加漂亮，更加多人讚她好像變得更年輕。另外，Coffee亦帶媽媽去做Facial，主要針對去皺紋、打斑和回復彈性，「現在（媽媽）的臉比我白滑，皮膚亦好了很多，按她皮膚的時候已經會馬上彈回來。皺紋和眼袋亦有改善。」直言媽媽真的年輕了許多。

除了臉容上的改變，Coffee亦開始叫媽媽運動，除了每晚慢跑一小時，或間中跟Coffee的幻燈片「郁動一下」，整個人身形都變得均稱。另外第四項便是改變髮型，「髮型可以主宰你的樣貌，我找髮型師幫媽媽電負離子，並剪了個比較年輕的髮型，以及染頭髮。」不過Coffee提醒，年紀比較穩重的女士不要染太淺色，因為整個樣貌會顯得不太精神，建議可以染深色髮色，例如深紅色或咖啡色或挑染，去遮白頭髮。另外，Coffee亦讓媽媽吃補充品，明顯看到媽媽精神變好，失眠問題和黑眼圈都有所改善，「人只要有充足睡眠、心情好和皮膚好，整個樣貌都會容光煥發。」

Coffee 拍片分享用6個方法讓媽媽踏上逆齡之路。（Youtube截圖）

改變心態最重要 媽媽都可以靚

最後，Coffee就指出要媽媽改變自己心態。「心態很重要，媽咪以前是負能量很重的人，她想東西都會想向負面一面，我經常跟她說變老也不要緊，但你的皺紋一定要向上。」Coffee 解釋，皺紋就是表情紋，如果活得開心，經常笑，皺紋便會向上，相反如果經常不開心，臉部就會越來越墮下，皺紋就會往下。「我覺得心態的問題是，你不可以經常覺得自己已經很老，以前我媽咪的口頭禪是『哎呀，我都幾十歲了，就快60了！』她在50歲的時候已經和我說快要60歲，每一次我和她說不如打扮一下，她都會說都一把年紀。所以如果你覺得自己老，你便會隨著老的方向一路走下去，但如果你覺得自己還很年輕，還需要去打扮，那麼你就會越來越漂亮。」因此Coffee強調，要「回春」最重要的是心態。

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Coffee最後亦寄語大家，一位女人去為自己扮靚絕對無分年齡，「就算你已經是媽媽或是嫲嫲婆婆，這是為了取悅自己而不是別人，因為扮靚絕對能夠令自己的心情變好喔。還記得我的金句嗎？就算不是天生的美女～也要讓自己變得越來越進步！」