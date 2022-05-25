港大同學會小學5.30開展小一入學申請　設小組遊戲及個人面談

多間直資、私立小學2023/24年小一入學收生程序陸續展開，熱門小學之一的港大同學會小學亦在5月30日開始接受報名。今年再次以小組遊戲和個人面談的方式對學生進行甄選，我們立即回顧一下過往的面試題目，有興趣讓子女入學的家長宜多作準備。



有意讓小朋友入讀直私小學的家長要開始密切留意心儀學校是否已開始接受入學申請。熱門小學之一、位於柴灣的港大同學會小學將於5月30日開始接受小一入學申請，截止日期為6月14日下午5時。家長可以選用網上報名或是親身遞交表格，2種方式只需選用其中一項即可。

申請文件只需要一份已填好的「入學報名表」、一張證件相、一份出世紙副本，以及一張報名費50元的支票，網上報名則用Paypal付款。該校並不收取學生的個人檔案（Portfolio），校長黃桂玲曾在訪問中表示，一旦收到Portfoilo亦會請家長回校取回，因此不需額外準備。

港大同學會小學，畢業生100%升讀港大同學會中學。（資料圖片）

面試採小組遊戲及個人面見形式

隨著疫情和緩，該校將採用小組遊戲和個人面見的形成進行面試，從而觀察孩子的行為、社交表現、理解及表達能力。內容包括：

1. 認讀中、英文基本字詞；

2. 考核數學基本概念，包括數數、加減、推理；

3. 生活常識問答；

4. 根據故事及老師的指示進行互動遊戲；

5. 分享所閱讀過的書籍內容等。

學校約於10月上旬在網上報名系統查看「第一階段入學面試通知信」，小朋友將在12月進行第一輪與老師進行網上會面。約10至15%的申請人將獲參與第二輪小組遊戲面試，在1月上旬以小組遊戲形式進行，再由 1-2 位家長陪同申請人，與校長或副校長會面。收生結果在1月下旬公布及進行註冊。

過往學校設有3輪面試。(資料圖片)

過往面試要求

- 畫畫：聽指令畫畫，例如畫7節的毛毛蟲；或是自由畫畫。

- 玩遊戲：砌Lego、跟老師踢波、打保齡（撞跌保齡球樽後需要學生自行拾起）

- 看圖答問題、講故事

- 日常生活問題，例如個人資料、跟家人的生活細節等

過往考過畫畫。(資料圖片)

早前校長黃桂玲表示，在面試時老師會觀察學生是否主動、願意參與，態度是否有禮，有否溝通互動和做到指令的要求。

港大同學會小學畢業生能100%一條龍直升位於黃竹坑的港大同學會書院，提供12年教育，書院曾於2015年誕生2名DSE 5星星狀元，分別升讀牛津大學及劍橋大學；2018年誕生1名女榜眼，獲6科5星星佳績，入讀香港科技大學環球商業管理學系。