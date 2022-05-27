5歲小予恩肝臟轉差或會突然離世　媽媽小心照顧祈女兒活下去

患先天性膽管閉塞的5歲女童小予恩，在去年12月生日時，其家人表示肝臟的情況穩兀，不需急切換肝。惟近日發現小予恩肝臟情況一直惡化，醫生指她的肝門靜脈已栓塞，無法進行肝移植手術，因而在換肝名單上剔除。小予恩情況未有好轉，或會突然離世，目前已由深切治療病房轉到普通病房，讓家人陪伴她剩餘的日子。不過予恩媽媽和家人並不放棄，盼小心翼翼地照顧，讓女兒慢慢修理肝功能，繼續活下去！



患先天性膽管閉塞的小予恩在1歲時於瑪麗醫院接受肝腸脗合手術後，心跳及呼吸一度停頓，其家人當時質疑院方出錯。瑪麗醫院於2018年公布調查報告，認為個別醫護人員適時識別病人情況轉差的經驗不足，慣性及過分依賴儀器監察病人情況。

小予恩情況一度好轉，腦反應和意識亦一直在恢復和進步。惟近日家人公布壞消息，小予恩的肝贓情況惡化，肝門靜脈已栓塞，更因心跳和血壓太低被送入ICU（深切治療病房），肝臟亦有衰竭情況，無法有效排毒和製造凝血因子，隨時有肝昏迷、腸道和腦出血危險。家人轉述醫生解釋，原本肝硬化是慢性疾病，但如有突發細菌感染，肝情況就會急轉直下，危及生命，更可能在短時間內離世！雖然如此，小予恩家人亦心存盼望：「只要她肝臟不再持續惡化，膽紅素降下和恢復凝血功能，脫離危險期，她仍然能夠活下去！」

已轉到普通病房療養

日前，小予恩家人再度更新她的病況，指她肝臟情況仍然惡化中，在ICU 能做的治療已經做了，因處理毒素和凝血功能差，有可能突然腦出血或昏迷不醒而離去。因此，醫生建議小予恩轉回普通病房，讓家人能趁她仍然清醒時多點陪伴、跟她玩，在剩餘日子讓她開心點。

小予恩回到普通病房反而更有精神和開心，因為在ICU時，家人每次只可探訪1小時，令小予恩的心情悶悶不樂。而小予恩現在最大挑戰是吃奶後嘔吐問題，因胃部有靜脈曲張，經常嘔吐再嘔血，而嘔血就不能進食只能吊鹽水，令心跳和血壓過低，這些都會令肝臟進一步受損。

小予恩的家人面對嚴峻的考驗仍未放棄，認為現時必須小心翼翼地照顧小予恩：「只要不嘔吐，身體吸收營養，讓肝臟有時間慢慢修復，她仍然能活下去。每天可能是最後一天，每天都是額外的恩賜，阿門！」