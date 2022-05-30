復課後現多宗學童輕生案 家校APP供學生記錄心情助正視情緒

本港中小學及幼稚園自上月起分階段復課後，出現了數宗學童輕生案件，背後原因複雜，疑涉及學業壓力、與家人溝通、人際關係等原因，情況令人擔心。為鼓勵學童正視並表達出內心感受，有為教育機構設計應用程式的科技公司與多所小學及幼稚園合作，只要學童在限期內透過應用程式記錄心情達到指定次數，便可獲贈小禮物一份。計劃試行至今約一星期，有家長認為此應用程式為父母與小朋友提供多一個溝通渠道，鞏固親子關係，亦有媽媽形容程式有助兒子反思每日大小事，方便父母了解孩子內心所想。



親子計劃推動家長學童每日記錄

經歷過停課及特別假期，學童相隔多月後恢復面授課堂，難免感覺壓力如山。為鼓勵學童正視自己情緒，同時希望家長多加留意子女情緒變化，家校應用程式「GRWTH」與多間學校合作推出親子計劃，只要家長於5月20日至6月2日內，在程式中「成長日誌」一欄為子女記下10次心情，便可獲得小禮物一份。

程式以10種表情符號代表不同心情，學童只需按當下心情揀選對應表情符號，系統就會記錄下來，供家長及學童日後查閱。而「成長日誌」內所有內容只供登入帳號的家庭成員查閱，除非有關人員選擇將某一篇內容分享予校方，否則校方無從接收或儲存任何內容，而GRWTH及相關人員也沒有權利使用或轉移「成長日誌」內的輸入內容，小朋友毋須擔心讓校方知道內容。

鼓勵家長關注孩子情緒狀況

計劃首先於本港8家學校試行，包括7間小學及1間幼稚園，推行至今約一星期，已有至少826人參加。德萃小學是參與計劃的其中一所學校，校長朱子穎表示，其實早於約5年前，程式已經內置「成長日誌」這個功能，但當時未有太多家長使用，這次計劃正好提供契機，鼓勵家長多關心子女心情，「如果家長每日只問孩子『做晒功課未？』，對話內容就僅停留在追功課的層面，但多加一句『今日心情點呀？』，就可以給予孩子空間去表達情緒。若這行為能變成恆常習慣，正正是學校很樂見的事。」

家長：與子女的特別溝通渠道

謝太育有一對分別就讀小六和小三的子女，身為在職媽媽的她表示，平時要下班後才可與孩子聊天，但這個程式可讓她更易掌握孩子的情緒變化，「多了一個特別的溝通渠道，除了每晚面對面溝通外，工作時間也可以透過程式了解他們最新情況，而小朋友不論開心或不開心，按一下表情符號就可以表達出來，也是一個相對簡單和直接的方法。」謝太的長女亦形容，每日晚上與媽媽相處的時間有限，透過程式記錄心情，「有多一個方法與媽媽互動」。

謝太更表示，心情記錄也有助讓家長及時應對小朋友有可能出現的情緒狀況，「例如他會否星期一的情緒特別低落，因為放假後要上學，又或者逢星期五會特別開心，這些都是特別的指標，讓家長參考。」

至於兒子正就讀小四的張太則笑言，兒子常常忘記使用程式，需要父母鼓勵才會主動記錄心情，但此舉有助兒子反思自己的情緒，「每晚睡前會提醒他做記錄，讓他回想當日發生過的大小事，有沒有特別難忘的事情，或者當日整體心情如何。」她又形容，兒子本身較開朗，加上與丈夫從小引導他分享自己的情緒，所以兒子感到不愉快也會坦白向父母傾訴。

若發現學童連續輸入多篇負面情緒日誌，程式會發出提示予學童、家長及校方。（受訪者提供）

程式加入警示功能

除了讓學童記錄心情之外，程式亦有設立警示功能。若學生3天內連續累計5篇負面心情的成長日誌，程式的人工智能系統會自動向學生發出打氣字句，鼓勵學童求助；當3天內連續累計7篇負面心情時，系統更會自動向學生、家長及班主任發出提醒消息，提醒關注學生的情緒。朱子穎校長形容，這個設計無疑是為學童建立保護網，若他們出現情緒困擾問題，家長及校長都可及早留意。