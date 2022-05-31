研究揭家庭主婦身兼19職　推算月薪可達8.3萬　遠超全港9成打工仔

全職家庭主婦除了要照顧子女以外，還要洗衣煮飯、打掃清潔，家中所有事務都要親自打理，工作量多且年中無休，卻「有汗出，無糧出」。近日有研究指出，若將家庭主婦兼任的19項工作當成一般職業，推算出年薪可達到至少12.6萬美元（約99.4萬港元），即每月可有約8.3萬元，料較全港近9成打工仔的月薪高。



家庭主婦年薪逾99.4萬港元

美國保險資訊網站Insure.com早前公布「母親節指數2022」，針對家庭主婦的工作量作調查，將每項工作換成一般職業，以推算家庭主婦被當成職業時的所得薪酬，顯示全職家庭主婦需要身兼多職，包括兒童護理員、廚師、教師、家傭、甚至會計等，而疫情期間因應停課等安排，媽媽更需額外兼任小學老師，在家教導小孩，涉及達19項工作。

（photo-AC圖片）

研究顯示，在19項工作中，以「兒童護理員」及「社區和社會服務專家」所佔的工時最長，達每週40小時，而「兒童護理員」、「小學教師」及「導師」所佔薪金比率則為最高，年薪分別大約27萬、18萬及9.3萬港元。當所有工作按相應時數總計，家庭主婦一職的「年薪」更可高達126,725美元（約99.4萬港元），即「月薪」約8.3萬港元。

即睇19項工作對應的工時及薪金：



月薪較本港逾九成打工仔高

根據本港2021年第4季《綜合住戶統計調查按季統計報告》，全港就業人士的收入中位數為2萬元。若單以月薪作比較，研究所得出的家庭主婦月薪已較全港逾9成上班族高，分別高於94%男性和96.6%女性。

其中15項工作有加薪

調查報告亦表示，在18項基本工作項目中，有15項在今年有加薪，其中以「會計師和審計師」及「其他設計師」兩個項目的加薪幅度最大，分別有36%及28%。惟「心理健康顧問」及「社區和社會服務專家」兩項則現跌幅，分別有12%及7%。