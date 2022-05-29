家庭關係｜奶奶確診　同住新抱狂噴酒精消毒　竟惹姑仔大感不滿

疫情下隨時隨地用酒精消毒已成為防疫起手式，不過近日有一名網友不滿大嫂對同住的確診家人狂噴酒精，憤而上網po文，豈料網友一面倒認為大嫂做法正確，反過來批評事主是「惡毒小姑」。



一名女網友在Facebook社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文，近日母親快篩確診，已在房間自主隔離，大嫂卻變得神經兮兮，一見到奶奶就躲起來，並噴灑酒精消毒，此舉引發事主不滿，「噴屁噴喔！你最好保護好自己都不要確診！不然就換我噴爆你」，她甚至表示明天開始要送飯回家，看見大嫂也要拿酒精狂噴。

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不料此文一出，非但沒有被網友認同安慰，反而為事主招致許多批評聲浪︰

·「等等！我不懂她噴酒精錯了嗎？」

·「家有確診者本來就要消毒啊」

·「典型的對人不對事」

·「原來是大嫂阿，你不講我還以為是外傭咧」

·「這個社團是來靠北毒菇（小姑），身為毒菇的你是不是走錯版了？」



但也有部分網友認為大嫂行徑確實有些誇張︰

·「沒出房門幹嘛噴酒精？她有點過度恐慌」

·「版主是認為拿着酒精對着媽媽這樣噴，感覺就很差！」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】