夫妻｜安達佑實有個怪攝影師老公？總在拍她醜態　原來是眼裏有愛

我們印象中的明星出街，用一個成語形容就夠了：光鮮亮麗！每次看到明星的照片、寫真，都會覺得她們是360°無死角吧！不過日本攝影師桑島智輝專門拍一位大明星的「醜照」，當然啦，這位大明星就是他的老婆——安達佑實。



隨意地坐在地上，仰着頭，雙眼微眯地曬着太陽，描述起來感覺就是慵懶風，但是照片上看起來就像沒睡醒呀！

完全不顧形象得坐在地上吃東西，這可真是「接地氣」了；微微皺着眉看着委委屈屈的，一手奶茶，一手零食，她笑的好開心呀！女孩子的快樂就是這麼簡單。

安達佑實在老公的鏡頭下，流露出自己最自然及最真實的一面：（按圖了解）

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這張照片真的太可愛啦，oversize的衣服本就稱得人嬌小，再加上這根大大的白蘿蔔，她看起來好像一個小精靈呀！

藍天、白雲、綠樹、電纜線，很日系的場景，但是身穿一身白色長裙的安達佑實，笑的好開心，笑容真的會傳染，日美醬看見這張照片都不自覺地笑了。

「看了這張，感覺和媽媽輩的遊客照有異曲同工之處啊！」「還有這張，精緻大明星出街，變成普通的遊客照哈哈哈！」「這是在拍樹，還是在拍老婆呀？」

桑島拍的最多的，還有安達佑實的「睡顏」，這應該是海外版的「懷民亦未寢」吧！「被子把身體全部包裹住，只露出腦袋，好像一個蠶寶寶~」「照片洗出來才發現，腳丫子入鏡了，她會不會生氣呢哈哈哈」「有時候在梳化上，蜷縮着就睡着了，旁邊還散落着小玩偶。」

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兩個人之間流露出的歲月靜好，差點讓人忘了，她曾是「日本最慘童星」。

安達佑實於1981年出生，因為長相可愛，在她2歲的時候就以童星身份出道。1994年，她主演的日劇《沒有家的女孩》紅遍日本，憑藉這部劇，當年僅12歲的安達佑實獲得了日本奧斯卡最佳女主角。

長相可愛，演技出色，還逃離了「童星長殘」的怪圈，安達佑實成了日本人的「國民女兒」。但她的媽媽，卻將她視為搖錢樹，安達佑實的童年時光，幾乎都是在片場和廣告拍攝地度過的。隨着年齡的增長，童星的身份讓她的工作量減少，她的媽媽就私自為她接了泳裝的拍攝，不滿20歲的她拍了人生中第一套泳裝寫真，否則就要付鉅額的違約金。

諸如此類事件種種，安達佑實為了逃脱母親的壓榨，24歲的安達佑實不顧母親的反對，與日本的一名搞笑藝人奉子成婚，本以為成家後會過上平靜的生活，然而現實卻是，她的丈夫不斷出軌。

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2009年，安達佑實與丈夫結束了三年多的婚姻。在一次拍攝寫真集時，與合作的攝影師桑島智輝相識、相戀。

2014年，33歲的安達佑實與35歲的桑島智輝結婚。這一次，她是真的找到了自己的幸福吧！

從2015年開始，桑島智輝就不停記錄兩個人的生活：有童心未泯玩影子的她、奇奇怪怪、可可愛愛的日常、大明星的生活照。兩個人共度的時光，被桑島收集成冊，也被分享在自己的攝影展上、社交平台上。

對於給妻子拍照這件事，桑島智輝說，這樣的拍攝可能會一直延續到其中一方去世為止，安達佑實的回應則是：只要不離婚，就會讓他一直拍下去。

所以這哪裏是妻子的「醜照」，明明是兩個人之間纏綿的情意，原本以為是搞笑集錦，沒想到被「騙」進來餵了口檸檬，但是兩個人的愛情，好幸福呀！

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