芝士富含鈣質有助孩童長高　留意產品鈣含量這情況應吃高鈣芝士

大家會給小孩子吃芝士嗎？除了喝鮮奶以外，其實吃芝士也是很好的補鈣來源喔！不過到底要選擇哪種芝士呢？其實小孩願意吃、要吃得下才是重點！常常看到親子社團裏面，媽媽們都在問小孩到底要吃甚麼才能長得高，長得壯，而且又常會有挑食不吃的問題！

不過，依照營養師的經驗，小孩子通常都滿喜歡吃芝士片，因此好食課做了一個懶人包，讓營養師教你挑選芝士片的小秘訣，讓芝士成為小孩成長的好幫手！



小孩子非常缺鈣

根據台灣營養調查， 6歲以下的幼兒鈣質攝取量已達到建議量600克，但進入成長發育黃金期7至12歲孩子，每日鈣質攝取量卻不到建議量的一半，顯示小學生鈣質攝取十分不足，這會嚴重影響到孩子的成長！

乳品鈣質含量大解析

乳品是很好的鈣質來源，以一杯240毫升的牛奶而言，大概含有240克的鈣質，早晚一杯奶大約可以達到台灣國健署每日建議量的6成，剩下的可以用飲食補足，建議可以選擇芝士幫忙補鈣。

雖然芝士片是不錯的鈣質來源，但不是每一片芝士鈣質含量都一樣喔！市售一片芝士鈣含量從133克至290克都有，如果是一片含有290克鈣質的高鈣芝士，除了牛奶及日常飲食，只要再加2片芝士就能補足小朋友一日所需鈣質。

所以媽媽們在挑芝士的時候要注意「鈣質」標示，要挑選鈣質含量豐富的，才能大大幫助小孩補足鈣質喔！

備註：芝士是經過發酵後的乳品，發酵的過程會讓芝士中的乳糖消失，如果有乳糖不耐的小孩或家人，更可以選擇吃芝士補鈣唷！

鈣磷比是吸收關鍵

芝士的營養關鍵不只是鈣質含量高，更是因為芝士擁有幫助鈣質吸收的黃金「鈣磷比」！飲食中鈣和磷的含量需要維持良好的比例（約為1.2至1.3：1），才能有好的吸收率，幫助小孩吸收鈣質。

假使小朋友平時鈣質的攝取量較少，又不喜歡喝牛奶，可以挑選大廠、品質穩定的芝士，而且市售芝士的鈣含量不均，建議可以選擇高鈣、含有2倍鈣營養的芝士片。

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芝士怎麼挑

大家在挑選芝士時，有注意過芝士的來源嗎？其實有些芝士不是新鮮的牛乳製作，而是再加入奶粉和奶油還原後才發酵製成的喔！所以，如果爸媽們想要給小孩最新鮮最好的選項，建議要選擇「鮮奶」做的芝士，才是能吃得健康又美味！

講究的媽媽們可以選擇天然放牧產地製成的芝士，例如：紐西蘭，因為這些地方地很大，有空間可以好好的照顧牛隻，透過大自然放牧讓牛擁有充足日曬，可以讓牛奶更美味、營養更充足，也更符合動物的福利喔！

健康吃芝士

小孩子要吃得好、吃得巧，還要吃得夠，才能成長茁壯！發育中的孩子需要充足的鈣質與蛋白質。爸媽們別忘了為小孩選擇好的芝士片，讓小孩吃夠鈣質！

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