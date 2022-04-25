中醫建議按體質慎選春夏水果　鼻敏感及濕疹兒童要忌吃呢種水果

春夏季節，芒果、西瓜、士多啤梨等多種時令水果當造，不少家長都會為孩子準備「飯後果」，但註冊中醫師陳綺琪認為人體寒熱溫涼不一，特別在潮濕炎熱的香港，小朋友容易因轉季而誘發鼻敏感或濕疹，所以家長最好因應子女體質選擇適合的水果，避免吃錯水果令身體不適。



早前天氣潮濕，濕氣重得令人怎麼睡都好像不夠，註冊中醫師陳綺琪表示，即使是向來活躍的小朋友，也容易因轉季誘發反復發作的鼻敏感、濕疹：「鼻塞導致睡覺不寧，透不過氣而哭醒，或者皮膚癢得不斷脫皮或流滋水。在中醫角度來講，小朋友『肺脾腎常不足』，當中脾為後天之本，生化氣血之本源，運化水谷精微滋養全身肌肉，他們生長發育迅速，但脾胃仍弱，運化功能未完善，飲食稍有不慎，如食太多、太豐富、或偏食、胃口差，便易傷脾胃，令小朋友經常處於亞健康狀態，經常出現便秘、鼻炎、皮膚問題，甚至哮喘或其他疾病。」

春夏面對的健康問題多，但天氣愈來愈熱，難免想吃點多汁的水果消暑，家長該如何為子女挑選既消暑，又不傷陽氣，不損脾胃的健康水果呢？陳醫師特別挑選香蕉、荔枝、龍眼、奇異果等11款時令水果，簡介其功效及特性，並提供以下進食建議。

即睇時令水果進食宜忌：



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易發脾氣小朋友可多吃橙

陳醫師表示，蘋果性味溫和，小朋友不論身體有沒有不適也可以多吃，更建議家長可準備蘋果山楂雪梨乾飲，達到生津潤肺、開胃止渴的功效。橙則適合易發脾氣的小朋友，陳醫師認為，小朋友很多時因為肝氣不順，才容易情緒不穩和暴躁，而橙則有理氣的作用，所以橙皮及陳皮也可以入藥使用。

車厘子則可以補元氣，適合體質虛弱的小朋友，但進食太多會生虛熱，反而導致口乾、生飛滋、大便乾結等情況，因此若出現一切外感熱病、喉嚨痛、熱性哮喘咳嗽等人士，都不宜食用；小朋友一日最多亦只可食5至6粒。另外提子的糖分高，如小朋友本身肺脾較虛、易生痰濕或咳嗽有痰等，都最好避免食用。

（photoAC圖片）

患濕疹、鼻敏感、哮喘者忌吃蜜瓜

另外蜜瓜性味甘、寒，入心、胃經，陳醫師表示，雖然蜜瓜有清暑熱、解煩渴、利小便功效，但患有腸胃問題、濕疹、鼻敏感、哮喘等症狀的人士不宜進食。「脾胃虛寒，腹脹大便稀爛人士不適合食蜜瓜，否則屙得更多。不要以為這是排毒，其實是傷了腸胃，令大便清濁不分。脾胃虛導致的病症廣泛，腸胃問題常見是噯氣反酸、大便爛或便秘；皮膚問題常見濕疹、牛皮癬等；肺系問題如鼻敏感、哮喘、痰多等，雖然不一定會出現所有症狀，但有可能引發或加重情況，故蜜瓜可免則免。」

以上資訊僅供參考，每人體質不同，有任何疑問請諮詢註冊中醫師。