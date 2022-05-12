發育｜孩子做事總是難集中？除蛀牙外　過多甜食還有7大健康隱憂

糖果、飲料及甜食雖然是寶寶的最愛，但這類含有人工添加物的食品，可能導致寶寶情緒不穩定，甚至是易怒、過動等情形發生。兒科醫師呼籲爸爸媽媽，儘量避免讓寶寶攝取過多甜食，才能阻絕影響寶寶腦部發展的壞因子。



許多爸爸媽媽或是家中長輩，只要寶寶哭鬧不休或撒嬌，就習慣性用甜食來當作安撫寶寶的工具，然而，這個舉動很有可能會不知不覺養成寶寶愛吃甜食及愛喝飲料的習慣，兒科醫師指出，這種習慣將對寶寶造成以下8種負面影響：

糖果等甜食雖然滋味，但因以下原因，實在不宜讓小孩多吃：（按圖了解）

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1. 吃不下正餐

在不對的時間讓寶寶吃甜食，會讓寶寶無法攝取正常三餐或是喝奶，衛福部建議，選擇食物首要考慮食物的營養價值，且應注重5大營養素：蛋白質、醣類、脂肪、維生素、礦物質等均衡吸收。

若只吃零食，等於只吃下了加工精緻後的糖，以及食用色素等人工添加物，原本需要的脂肪、維生素等，反而都沒有吃到，將導致寶寶營養不均衡。

2. 過動及情緒不穩定

寶寶和大人最大的不同是骨骼、肌肉及腦部處於發育狀態，醣類在人體代謝時，必須仰賴維生素幫忙，一旦體內維生素不夠又過度攝取糖分，就會使醣類代謝時不完全氧化，造成乳酸等其他代謝產物堆積在身體各部位，若堆積在寶寶腦部，便會使得寶寶有過動及情緒不穩的情況。

研究也發現，許多零食內含有咖啡因，年紀較小的孩童若攝取過多，會使得中樞神經興奮、容易產生焦慮等症狀。

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3. 注意力不集中

食用少量甜食會讓心情暫時愉悅，但蛋糕、飲料等高糖分食品皆屬於單醣類，進入體內很快就會被吸收，因此，維持能量持續力低，當孩子多吃就會影響大腦的續航力，容易變得昏昏沉沉，影響專心度與學習力。

4. 骨質疏鬆

高脂及高糖的食物會影響鈣質吸收，提升骨質疏鬆機會，這是因為飽和脂肪中含有「脂肪酸」，脂肪酸與鈣質結合會產生皂化反應，這種反應會使鈣質不易溶解被人體吸收，糖分則會影響腸胃道，妨礙鈣質被吸收的效果。

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5. 增加蛀牙機率

寶寶吃完甜點後，通常不會立刻刷牙，讓糖分長時間滯留於嘴巴內，使牙齒酸化，並滋生牙菌斑、傷害牙齒琺瑯質，造成牙齒酸蝕，增加蛀牙的機會。

6. 肥胖

吃糖果、零食及甜點是一種習慣，如果讓寶寶有了「要吃糖才會開心」的想法，在沒人制止的情況下，寶寶就會繼續吃；若是零食加上正餐，很容易使一天所需熱量超標，且攝取過多糖分會轉變成脂肪，累積在體內，再加上缺乏運動的話，眾多疾病就會衍伸出來。

研究更顯示，寶寶小時候胖就是胖，長大以後會持續胖下去，因為小時候的飲食習慣已經養成，沒有改變就會繼續胖。

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7. 代謝症候群上身

吃糖果後，會使得生物體內調節血糖濃度的內分泌激素「胰島素」上升，因為當血液中的血糖濃度上升後，胰臟就會開始分泌胰島素，促使糖分能夠進入細胞被消耗掉，或者以脂肪的形式儲存起來，久而久之，就會儲存過多脂肪開始肥胖，罹患代謝症候群的機率大增。（「代謝症候群」所指的是高血壓、血脂異常、糖尿病、腹部肥胖及高尿酸與凝血因子的不正常等。）

兒科醫師解釋，糖尿病是因為血糖太高，胰島素又不能馬上反應血糖太高要降下來，讓血糖一直處於高點，胰臟就會處於錯亂情況，不知道要繼續上升或產生病變，而當細胞需要糖分代謝時，胰島素不夠，就會演變成後續的第二型糖尿病。

8. 容易過敏

甜食及飲料幾乎都含有人工色素等食品添加劑，五顏六色的設計可以刺激寶寶的食欲，但這將容易引起寶寶的鼻子、皮膚或其他過敏症狀，且人工色素在保存過程中可能混進砷、鉛或其他有毒物質，影響兒童的智力發育和神經行為，所以最好儘量避免購買顏色鮮豔的食品或飲料。

【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：別再用甜食獎勵寶寶！孩子吃太多甜食恐影響腦部發展】