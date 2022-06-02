端午節帶小朋友游龍舟水利長高有根據！注意4件事及最佳下水時間

明天（6月3日）是端午節，天文台預測天氣最高氣溫回升至32度，當日短暫時間有陽光，亦有幾陣驟雨，隨住本港22個公眾游泳池及16個泳灘也開放並提供救生員服務，相信不少家長會計劃帶小朋友游龍舟水。有指游龍舟水對身體健康，更有利長高。註冊中醫師張智媛建議家長注意當中4件事，同時提醒一類人士不宜下水。



端午節又名端陽節、天中節、龍舟節、重五節、重午節等，是中國古老的民俗節日。香港浸會大學哲學博士﹝歷史學﹞及香港都會大學副講師劉志輝表示，端午節的民俗多姿多彩，主要有吃粽子、划龍舟、飲雄黃酒、掛艾虎和道符、貼張天師和鍾馗畫像等。而「游龍舟水」便是其中一種香港人熟悉的端午民俗。

康河中醫診所註冊中醫師張智媛指「浸龍舟水」是傳統習俗之一，「古人認爲龍舟寓意吉祥，而龍舟經過的水有吉利的意思。所以傳統有父母相信小朋友浸過龍舟水，有驅邪的作用，有助孩子可身體健康，快高長大。」張醫師指游泳可鍛煉身體，提高心肺功能。但如果想小朋友快高長大應從平時入手，建立運動習慣，配合良好的飲食及作息，才能保持強健的體魄。

張醫師建議家長在帶小朋友游龍舟水時，要注意4件事:

1.要避免出現「抽筋」的情況，下水前要做好熱身運動，下水時要先讓身體適應水溫，慢慢下水。

2.飽飯後及飯前不宜游泳，以免影響消化功能。

3.注意勿長時間暴曬，以免曬傷。

4.小朋友皮膚較敏感，如海水水質不佳，可容易出現皮膚敏感情況，建議游龍舟水後即時沖洗身體。而在新冠疫情尚未穩定，也避免帶小朋友前往人流密集的泳灘。

由於海水有受污染的可能，亦有可能有寄生蟲，如皮膚有傷口，就不宜游龍舟水，以免傷口受感染。

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最佳下水時間

另外，熟悉中國傳統習俗的香港胎毛筆師Irene指正陽的水有陽氣，建議家長在端午節當天正午時份放一盆水在太陽下曬一個下午，之後拿去煲水飲或者沖涼洗面亦有去霉保平安的說法。而坊間另有說法指於端午節當天的「水鬼」惡氣最重，尤其是今年沖犯太歲的生肖，切勿掉以輕心，為免遇上水險，謹記安全至上，最佳下水時間為於當天的中午11時至1時，在龍舟經過的水域中游水，盡量避免在傍晚下水。

大浪時使用水泡要小心

港九拯溺員工會副主席胡啟榮指在沙灘游玩的人士除了注意水的高度，也要留意海膽、水母等生物導致的意外，同時沙灘人數較多，家長更應小心照顧好子女。胡啟榮分享過往工作經驗，指很多家長認為小朋友在岸邊玩水很安全，誰不知一艘快艇經過，製造出的大浪瞬間把在岸邊玩耍的小朋友捲出大海，也遇過有例子是因大浪把小朋友的水泡弄反造成意外，因此最安全的做法就是家長要時刻照顧自己的子女。

游龍舟水與優雅的『蘭湯沐浴』有關

對於游龍舟水，劉志輝博士表示不得不知《楚辭．九歌．雲中君》「浴蘭湯兮沐芳」一語，而《大戴禮記．夏小正》又有：『五月……蓄蘭，為沐浴也。』劉志輝博士說：「因為農曆的五月五日，正處於小滿之後，夏至之前，是一年中陽氣最盛之時，但同時也是『陰氣逆陽，冒地而出』的日子。由於古人認為陰氣逆陽氣是凶象，也會讓人生病。故此，漸漸『蘭湯沐浴』就成為一種端午節的習俗。當然，這可能是因為屈原喜愛此道，所以『蘭湯沐浴』也成為了紀念屈原的一種民俗。而香港人熟悉的『游龍舟水』亦大有可能與優雅的『蘭湯沐浴』有關。