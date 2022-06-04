凍齡秘密｜39歲孫慧雪素顏猶如大學生　原來靠呢杯飲品和食飯次序

娛樂圈不少星媽即使誕下幾個小朋友，日常要照顧子女並不輕鬆，但身材樣貌仍保養得宜，絲毫看不出真實年齡！早前孫慧雪貼出素顏照，絲毫看不出已經39歲，有網友大讚簡直猶如學生般，孫慧雪曾表示自己每日都會飲牛奶，不用工作的日子就不化妝。42歲歐倩怡樣子更似剛出道一般，早年已轉型為營養師。41歲陳茵媺即使已有3個小朋友，樣子亦沒有大轉變！仲有呢幾位星媽，樣子完全是逆齡生長。



孫慧雪 39歲

孫慧雪貼出素顏照，絲毫看不出已經39歲。孫慧雪表示自己平時「唔化妝、孭背囊、踢拖、頭髮蓬鬆」，直言「我平時同社交媒體見到嘅我係完全兩個人」，並表示自己只會再要工作的日子化妝，平常要照顧孩子，送小朋友上學，又要做運動，就不會化妝打扮。不過孫慧雪樸素的樣貌反而顯得更加年輕，有網民更加大讚「好似個大學生背住個背囊番學」，甚至有網友指她似中學生「個樣勁小朋友」。

孫慧雪曾經接受訪問時提到，自己由細到大每日都會飲一杯牛奶，並表示是外婆教自己的護膚方法，亦指自己很少用護膚品，認為皮膚本身有修復功能，不應太過依賴護膚品，因此自己只會使用保濕面膜、精華素及防曬液，不用工作的日子，外出只會塗些防曬液，不會化妝。另外，孫慧雪亦有自己一套「食飯次序」，每餐都要有肉有菜有飯，吃的次序是吃菜，再吃肉，最後才吃飯，這樣就可以先吸收纖維及蛋白質，對健康及體形都有一定的幫助。

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梁洛施 33歲

梁洛施早前貼出朋友為她預祝生日的照片，只見33歲的她樣貌依然年輕，和未生前樣貌相差不遠，絲毫看不出已經生下3個孩子。梁洛施曾分享自己保養秘訣，她特別注重眼部皮膚的修護，不但讓眼周皮膚保持緊緻幼嫩，而且於演戲時更能傳情達意。梁洛施在烈日當空時一定會佩戴太陽眼鏡，若有化妝一定會徹底落妝，特別是眼部，並盡量每天都敷眼膜。另外亦會著重均衡飲食，水果和蔬菜不可缺，也會吃肉類，另外梁洛施每天都會做運動，例如游泳和快步走等等。

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徐淑敏（徐菁遙）37歲

現年37歲的徐淑敏（現改名徐菁遙）育有3名女兒，分別誕下大女心瑤(Vianna)、次女心柔(Renee) 和細女沁誼(Isabella)，徐菁遙生完三個孩子，皮膚依然白滑，身型更保養得很好，簡直彷如20多歲的少女一樣！徐菁遙曾經透露自己主張用天然護膚，她會自己DIY天然護膚品。例如用黑糖、咖啡渣和初榨椰子油混合成黑糖磨砂，用作為皮膚去角質，亦會DIY乳酪美白面膜，用乳酪直接塗於臉上，再打圈按摩，待10分鐘後洗淨，不但能夠收細毛孔，亦能美白。

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歐倩怡 42歲

歐倩怡貼出以前拍劇時和現在的對比照，只見歐倩怡樣貌不但可稱上「凍齡」，現在的她比起以前更加年輕。現年42歲的歐倩怡早前轉型為營養師，她曾表示自己很喜歡曬太陽，吸收維他命D，亦曾經分享自己會吃木瓜減少皺紋的出現，「因為半個木瓜的維他命C比起1個奇異果更多，除咗可以抗氧化之外，仲可以幫助形成更多骨膠原蛋白，皮膚會好彈哦」，歐倩怡亦透露習慣了早餐會學一杯咖啡，出去慢跑前都會飲杯咖啡。

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陳茵媺 41歲

三孩之母陳茵媺轉眼已經41歲，不過她的樣子和當年選港姐時非常相近。Amiee堅持使用無添加成分的護膚品，以保持皮膚嫩滑。另外，平常她都會盡量選擇素食，因爲它高纖維、低油脂，如果自己下厨也會盡量少鹽少糖，不過懷孕期間就會為了胎兒健康而吃肉類。

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謝安琪 45歲

謝安琪身為兩孩之母，踏入45歲樣子依然非常年輕。謝安琪曾經分享自己的護膚心得，她指出最重要的是身體不能缺水，因為若然身體水分不足，身體機能便會減慢，體內毒素難以排走，便會形成水腫，皮膚亦會變得乾燥暗啞，因此謝安琪每日都會喝超過兩公升溫水。謝安琪亦曾透露自己容易皮膚敏感，但當敏感發作時會讓皮膚休息，不亂塗抹護膚品，而是敷上蘆薈舒緩敏感症狀。另外，謝安琪亦會每一星期兩至三次為唇部用天然砂糖，加一些橄欖油作磨砂去角質死皮。

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李嘉欣 51歲

「大美人」李嘉欣原來已經51歲，但李嘉欣與黎姿（黎珈而）的合照中完全看不出年紀，簡直有如凍齡般。李嘉欣曾透露從小開始護膚，在25歲便開始選擇抗老、美白成份的護膚品，亦會定期敷面膜，著重臉部保濕。除此之外，李嘉欣每週至少有一日會完全不護膚、化妝，讓皮膚休息。另外，李嘉欣非常重視運動，亦會經常吃水果和蔬菜。

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黎姿 50歲

現年50歲的黎姿（現名：黎珈而）是三孩之母，但樣貌依然保持與當年出道時相近。黎姿曾經分享她的美容貼士，她表示對於女士來說早餐非常重要，另外亦必須每日喝水，份量是「能喝多少就多少」，並指出一定要是溫水，因為女生喝凍水會水腫。另外，黎姿亦會練習瑜伽，並間中行山和健身，保持運動習慣。

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張栢芝 42歲

現年42歲的張栢芝早前分享用凡士林護膚的方法，只見她用木棒將凡士林厚敷在臉上。張栢芝表示，起床後用先用平常用開的乳液塗抹全臉，然後將凡士林厚敷在臉上（包括嘴唇），再用大片的化妝棉濕水後貼在面頰及額頭，再用化妝水噴在化妝棉上，濕敷10至20分鐘。栢芝分享指出這個護膚方法可以讓皮膚在素顏情況下都可以保持亮麗。

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鄺文珣 47歲

育有2子1女的鄺文珣現年47歲，身為三孩之母，鄺文珣的樣子絲毫沒有老態， 甚至看起來像個20多歲的少女！鄺文珣曾在訪問中提及自己不會經常做美容，只會做一些基本補濕護膚程序，其中她的秘訣就是會在塗面霜時都會加入3滴堅果油用作補水。另外，她亦會經常喝奶類製品補鈣，以及多食魚類，不但能夠防止膠原蛋白流失，亦能防止皺紋或皮膚下垂，令皮膚保持白滑！