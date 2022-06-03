父衣架打仔疑虐兒│當孩子講極唔聽　專家給家長發火前3個急救錦囊

一名男子日前在住宅單位內手持衣架喝令一名幼童站立，過程語氣激動，不乏粗言穢語，其後更動用暴力，用衣架多次毆打幼童，而幼童疑似受到驚嚇不停尖叫，令人不忍直視。正向教育、兒童發展及升學專家Ken Sir指除了受虐兒童感到無助，施虐一方也需要關注，他指無人天生就是做「好父母」的材料，學習能讓自己緊繃情緒來襲時好好喘口氣、轉換心境，也是做人必修的一課。他特別給家長3個急救錦囊，適合教仔教到情緒瀕臨崩潰時使用。

【編按：作者為正向教育、兒童發展及升學專家Ken Sir】



在育兒的路上，家長情緒管理是一大難事。很多時間，家長會面對孩子的霸度、鬧脾氣、賴皮、講或鬧極也不聽，父母總需要按奈著生氣情緒來跟子女溝通與安撫。但當忍無可忍時，家長又如何做才可以及時緩和瀕臨崩潰的情緒呢?

當忍無可忍時，家長又如何做才可以及時緩和瀕臨崩潰的情緒呢?

情緒是一種「主觀意識經驗」，當一個人在生理或精神上受到刺激時，產生出不同的心理或生理狀態，便是情緒（正、負向皆有），會影響一個人的行為且不容易控制。而情緒管理Emotional Management指的就是學習了解自我的心理與生理狀態，做到接納情緒、適當表達，避免壓抑或控制，才能真正做到了解內在、主宰情緒。

疫情令家長壓力不斷

現代社人生活、工作、育兒、經濟等各方面壓力不斷，尤其是疫情的這三年，不同的機構都做了很多的調查，許多人都面臨情緒管理問題，有些人會藉由上情緒管理課程中學習、有些會閱讀情緒管理書籍或文章等。

情緒管理的確不易



以父母為例，育兒生活必須要做到教養、本身情緒管理、顧慮孩子感受三者兼具，許多爸媽為此花了不少心思上堂，但執行上確實也大有難度，因為要是拿捏不妥，恐演變成情緒勒索或傷害孩子心靈。

例如，當你反覆跟孩子強調:「不要碰桌子上的水杯。」、「不要碰桌子上的水杯」，結果他還是給打破了水杯；你也多次強調，「不要碰你的手提電話」，「不要碰你的手提電話」，「會摔壞的」，結果還是給他弄壞了等等。

生活中類似的事情太多太多，當我們遇到這些事情的時候，第一反應請一定要控制住怒火，告訴自己生氣沒有用，然後反思自己，到底是我的問題還是孩子的問題？難到你不知道孩子的好奇心很強嗎？難到你不知道有時候你越是不讓孩子做的事情，他們越感興趣嗎？難到你就不能事先想到這些後果嗎？但如果所有的問題用一兩句能說好，那還是孩子嗎？

以下是我個人在憤怒時的處理方法，大家不妨參考：

1.盡快離開情緒現場，這樣能夠冷卻你往上直衝的沸騰血液！

大家有否留意到，在我們憤怒時，雙腳就好像被「釘」了在地板上一樣，如果當刻能離開現場（視線離開子女亦可），就可為高漲的情緒留一線空間。

大家有否留意到，在我們憤怒時，雙腳就好像被「釘」了在地板上一樣，如果當刻能離開現場(視線離開子女亦可)，就可為高漲的情緒留一線空間。

2.做深呼吸十次以上，這樣是為了讓自己儘快從激動的情緒中緩和下來的好方法，但前提是要做了第一點。

做深呼吸十次以上，這樣是為了讓自己儘快從激動的情緒中緩和下來的好方法，但前提是要做了第一點。

3.等情緒稍微緩和，問自己三個問題：

一. 我為什麼生氣？

二.生氣能解決問題嗎？

三.我要怎麼去解決問題？

3.等情緒稍微緩和，家長可以問自己三個問題：一. 我為什麼生氣？二.生氣能解決問題嗎？三.我要怎麼去解決問題？

另外；有些家長，經常有一個錯誤的做法，就是激嬲孩子在先，再跟孩子講道理，最後在大家互動下，再一次引爆情緒，舉個例子，家長教孩子數學或者其他科目，教了好多遍，一檢查，孩子還是不會，於是家長就爆：「點解您咁蠢㗎？教左你幾多次呀？教極都唔識？你這樣以後點算呀？......」罵完之後再教一遍，並附帶一點心靈雞湯，你要好好學習，不然就會怎麼怎麼！家長們，子女都被你罵到狗血淋頭，心中已經異常惶恐，後面他還有心思聽你講道理嗎？

出現情緒在所難免，不要勉強自己成一位完美的父母，當你察覺負面情緒存在，如「開始激動說話、心跳加速」，試試以下方式來幫助自己冷靜：

1. 用冷水洗臉

冷水除了有清涼作用，還可使你的心跳速率降低，緩解情緒。

用冷水洗臉，冷水除了有清涼作用，還可使你的心跳速率降低，緩解情緒。

2. 安靜10分鐘

一但出現讓你生氣的事，你可能會為了宣洩情緒而想急著說給別人聽，或者在社群平台PO文，但這些做法可能都會助長你的情緒。不妨先安靜10分鐘，不說話、不做任何事，讓自己冷靜思考，慢慢地看事情角度就不一樣了。

3. 避免說出誇張的言詞

情緒之下說出口的話都不太理想，有些人會用誇張的言詞如「次次都係咁!」、「當生少個!」，「唔死都無用!」，這都反而使情緒更難以撫平。建議改用「慢慢黎」「一定有辦法」、「我OK既」等正向言詞，冷卻情緒後或許會發現：其實情況沒有想像中的糟糕。

4. 做幾個深呼吸

透過這個動作，可把氧氣送到肺部與血管，大腦也會傳達訊息給身體「不用這麼緊繃」，思緒慢慢就可平靜下來。

5. 用「過往經驗」提醒自己

回想過往的類似經驗，你是如何控制的？結果又如何 ? 接著再把自己拉回現在，你會發現眼前的事件可能並不是想像般困難，而且你一定會再次克服。

做父母是一門永遠學不完的學問，控制情緒也是一樣，值得所有人深究！