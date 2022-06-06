芒種｜中醫建議吃一種時令食材清熱解毒　煲素湯、糖水消暑利水

六月份的第一個節氣是「芒種」，也代表盛夏將至。今年「芒種」在端午節後，天氣轉趨濕熱，註冊中醫師謝嘉雯建議家長可以利用一款食材製作3款食療，清熱解毒之餘更也有消暑利水功效。



中醫媽媽謝嘉雯提到《月令七十二候集解》曰：「五月節，謂有芒之種穀可稼種矣」，「意即芒種節氣最適合播種有芒的穀類農作物，如晚穀、黍、稷等。『時雨及芒種，四野皆插秧』芒也有忙的意思，就是農民趕著播種。從芒種節氣開始，香港氣候炎熱，雨水增多，濕度變化大。」

必食呢款食物

她建議家長在「芒種」後，為小朋友準備以下食材，「《本草匯言》讚譽綠豆『清暑熱、解煩熱、潤燥熱、解毒熱。』綠豆性味甘﹑涼。功效為清熱解毒，清暑利水。清熱之功在於皮，開邊綠豆是端午包糉主要材料，沒有皮的綠豆，涼性稍減。如夏天被蚊蟲叮咬，皮膚出現紅腫，或過食煎炸燥熱食物出現口瘡，綠豆的甘涼之性，有清熱解毒和治療瘡腫的作用。不過脾胃虛寒容易腹瀉者慎服。只要預先浸泡過的開邊綠豆，煮時更快變成爆米花狀，更容易咀嚼，適合小朋友。」

作為媽媽的謝醫師，知道小朋友在炎夏天氣胃口不佳，特別教煲2款湯水及1款素湯，適合「芒種」節氣食用。

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一.健脾清心-開邊綠豆薑薯清心丸

材料:半斤清心丸、2-3條薑薯、開邊綠豆1碗、冰糖適量。

製法:1. 開邊綠豆先浸水1-2小時，瀝乾水備用。

2.薑薯洗淨削皮，切成小塊備用。

3.用8碗水左右，加入浸泡過的開邊綠豆、冰糖，煮15-20分鐘。

4.加入薑薯，繼續煮10分鐘左右。

5.加入清心丸，煮2分鐘至透明便可熄火， 若煮太久，清心丸便會煮成漿糊狀，失去其Q彈口感。

謝醫師指清心丸和薑薯是潮汕地區特有的民俗食物，可在九龍城街市附近賣潮汕食品的店鋪均有出售。

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薑薯與山藥同屬薯蕷科植物的乾燥根莖，因此同樣具有山藥的健脾的作用，屬於高纖維﹑低脂肪的健康食品，現代研究發現，薑薯在抗氧化方面更優於山藥。山藥品種眾多，很多地區都有種植，如街市常見的 「淮山藥」;「淮」便是指江淮地區;包括安徽﹑江蘇﹑浙江等地種植的山藥。但薑薯只分佈在潮陽等地，屬潮州地道特產，因形狀似薑而得名，皮薄而肉質呈粉白色。

薑薯口感與鮮淮山相似但較爽口，可以切成小塊，或削成薄片與糖水同煮。清心丸是以木薯粉製成，口感煙韌爽口，又沒有芋圓的飽滯感。如果買不到薑薯，也可以鮮淮山代替，幼兒也建議服食淮山。

幼兒可用淮山代替薑薯，更易消化。兒童餐椅：CHILDHOME@BÉABA

二.消暑清熱-開邊綠豆馬蹄爽

材料: 一袋馬蹄(若一斤)、開邊綠豆半碗、馬蹄粉2湯匙、雞蛋一隻、冰糖60-80克。

製法:1. 開邊綠豆先浸水1-2小時，瀝乾水備用。

2.馬蹄去皮後用刀拍碎備用。

3.馬蹄粉2湯匙，加水1.5匙，拌勻至溶化沒有粒狀。

4.雞蛋打勻，用作製作蛋花。

5.於鍋內注入一公升水，加入開邊綠豆和冰糖，煮15-20分鐘。

6.加入拍碎的馬蹄，大火滾3-5分鐘。

7.一邊攪動糖水，一邊慢慢倒進馬蹄粉水勾芡至自己喜愛的濃稠度。

8.最後加入蛋液，用筷子攪勻，製成蛋花便成。

謝醫師說:「馬蹄正式名字是『荸薺』，性味甘寒，有清熱、化痰、消積之功效，生熟皆可食用。

三.消暑健脾降火-綠豆蓮藕茨實蓮子百合素湯

材料:綠豆半碗、蓮藕2-3節、茨實30克、蓮子30克、鮮百合1顆。

製法: 所有材料洗淨，蓮藕切件，加水五公升，水滾後轉慢火熬煮若1.5-2小時，令蓮藕更出味。

謝醫師:「夏天悶熱潮濕又時吹冷氣，容易因食物不潔或受涼，出現輕瀉等腸胃不適症狀。蓮藕性味雖屬甘、寒，但那是指生吃蓮藕如涼拌菜而言，如煲湯後熟食用，則可健脾開胃並止瀉。蓮子和茨實性味甘、澀、平；同能補脾止瀉、益腎固精。夏天心火易盛，蓮子與百合可養心安神，配合消暑熱的綠豆，可清心除煩，令情緒平和。茨實能除濕，對小朋友尿床或尿頻，或脾虛久瀉均有補益效果。夏天飲食宜清淡，少吃肥膩食物，易免助熱生火， 素湯沒有油膩感，清新健康。」

以上資料僅供參考，詳情可向註冊中醫師查詢。