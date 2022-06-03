端午節糉子熱量驚人　一吃即卡路里破表？修身媽媽可以揀呢款糉！

端午節的應節食品糭子，雖然有不少的種類，又有咸甜之分，不過普遍卡路里都不低。媽媽如果想和小朋友一起應節，但又不想吸收過多的熱量，就要慎選低卡的糉子。營養師建議修身中的媽媽可以選擇素糉，又或是自家製含低卡餡料的糉子。



糉子是端午節必食的應節食品，但不少人都擔心糉子的卡路里過高，一吃就破戒！要如何健康吃粽呢？

即睇常見「糉」類熱量及點評：

+ 1

香港營養師學會認可營養師吳耀芬Kathy解釋：「鹹肉糉最致肥的無非就是層層的肥豬肉，再加上充滿油分的花生，而糯米也會用油拌勻，令肉粽的熱量大大提高。」她建議，即使應節，每天吃半隻至一隻為上，不宜多吃。

修身媽媽可選素糉

而修身中的媽媽在挑選糉子時，可以循2大方向選擇，一是餡料，二是份量。

餡料可選擇加入糙米、薏仁、燕麥、紅藜等五穀的粽子，可增加膳食纖維；以雞肉、豆製品及蔬菜如菇類為配料的粽會比較低脂。另外，現時市面亦有素食糉子的選擇，Kathy指素糉是那些不含肉類和蛋黃的糉子，由於撇除了五花腩、臘味、鹹蛋黃等的高脂材料，令糉子的總脂肪含量和熱量減少；而餡料方面如加入冬菇、豆類或栗子等，都令其纖維含量較高。不過，她提醒：「為了增添風味，可能會加入油分，選購時應小心查閱營養標籤，亦都需控制進食份量！」

而份量方面，她建議媽媽選擇迷你糉或體積比較細的糉，更易控制進食的份量。

自家製更易控制攝取量

Kathy建議，修身中的媽媽如有時間的話，可自家製作糉子，不但可以控制餡料的選擇，更可以享受包糉時與家人共聚的時刻，可謂一舉多得。

此外，她認為可能把糭視為其中一道「餸」與家人分享，而不是取代米飯，再搭配蔬菜及水果令營養較均衡。

媽媽只要懂得「拉上補下」，一餐吃得較高脂後，另一餐則要吃得清淡一點，控制油分攝取總量，同時食用充足的蔬菜，就不需過於擔心影響修身的效果。吃糉的時候都應該避免加入過多的豉油或砂糖，以減少攝取不必要的鈉和糖分。