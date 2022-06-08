元元病倒發燒無法返學即扁咀　紅雨又冇得返學竟然係呢個反應

許多小朋友都不喜歡上學，只因不想離開父母，但李璨琛囡囡李元元就完全沒有分離焦慮，去年未開學已在家中雀躍地著起校服，至上月幼稚園復課首日，她更扭腰高舉「V」字手勢，被媽媽笑指「有得返學，個人變得好輕佻」。不過元元日前病倒發燒，未能如常返學，就顯得非常落寞，與之前的「招積樣」有極大對比。



李璨琛囡囡李元元很喜歡返學，早於去年8月未開學時已在家中著好校服，做足上學的準備，至上月幼稚園復課首日，她更在車上展露大大笑容，又高舉「V」字手勢拍照，連媽媽也形容她「有得返學，個人變得好輕佻」。不過昨日（7日）元元病倒發燒，需要留家休息，除了身體不適沒有精神外，還顯得十分失望，媽媽也直言：「有人發燒知道冇得返學即刻抑鬱起來😷」

不少網民留言為元元打氣，祝福她快點康復，又利用她的名字大搞「食字gag」，「好快好返啦，演元」、「早日復元💪就可以返學💕」、「早日回復元狀😙」、「到底有幾鍾意返學😂」、「希望LuLu快啲好返，早啲可以返學，李老母又跌番入分離失戀谷😂」。

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而本港今日（8日）廣泛地區下起暴雨，天文台在上午9時45分發出黃色暴雨警告信號，至一小時後改發紅色暴雨警告信號，多處地區錄得超過50毫米雨量。對於連續第2日未能回校，元元未有感到難過，笑著向媽媽表示「今日有『紅大雨』呀」，當被媽媽問到是否要回校時，她回答「不用」後更笑了兩聲，似乎已經「睇化」。

幼稚園於5月復課 元元顯得非常「招積」：

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屢因未能返學而大喊

於今年3月已經滿4歲的元元由去月未開學起，便對幼稚園的校園生活非常期待，在去年8月試好校服後，就曾因發現原來未開學而「爆喊」，被媽媽取笑：「有人以為試完校服有得即刻返學，發現真相唔係之後立刻嚎哭並大叫：點解咁耐都仲未返學㗎？我好想返學呀～」她及後又曾經因發燒錯過學校生日會，而再次「爆喊」，哭著大叫「唔好呀」，令媽媽忍俊不禁：「發燒冇得返學，仲要今日係學校生日會可以着自己裙裙，有人表示好傷心💔」

即睇元元返學可愛相：