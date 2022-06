黎姿貼出童年照呻兒時生活繁忙　陳茵媺、李亞男童年樣認唔認得？

早前在6月1日國際兒童節,黎姿分享自己的童年照,在社文平台貼出一張自己兒時的跳舞照片,可見她在童年時的樣貌已非常標致,天生美人胚子的她亦隱約能夠看到成長後的美貌。其實不少星媽都曾分享自己的童年照片,有些樣子和長大後差不多,亦有些星媽活脫是「女大十八變」!



黎姿

黎姿趁六一國際兒童節,貼出童年時的跳舞照片,照片中的黎姿五官標緻,她表示「媽說我從小一聽到音樂就手舞足蹈,所以他們很早便讓我去學樂器、學跳舞。上學之外,還要參加些額外活動,記憶中的童年生活也挺繁忙。雖然是興趣,但當其他小朋友去玩,自己卻仍在練舞、拉筋,有時都會覺得辛苦。不過,付出過後,當收穫到意想不到的樂趣跟滿足感,一切都值得了。多得父母悉心栽培,也全賴那些鍛鍊,到了現在我還是活力充沛,體能和健康還算不錯的」。

黎姿趁國際兒童節這個節日分享自己的童年照(黎姿ig)

(黎姿ig)

李亞男

母親節前夕,李亞男貼出與父母一家三口舊照,感謝媽媽:「祝母親節快樂🌹❤️謝謝媽媽的愛和付出,多謝你一路為我操心。做咗母親后先感受到一d都唔容易。I will keep learn to be a better daughter and mother ❤️」相片可見當時李爸爸手抱約2歲的李亞男,一頭瀏海短髮,樣子相當可愛。不過就和現在的樣貌不太似,童年時胖胖的臉比較可愛,現在大個比較有女人味。

李亞男貼出與父母一家三口舊照(李亞男ig)

(微博:李亞男LL)

林芊妤

林芊妤Coffee早前貼出數張童年照,表示自己5歲前「很肥很醜但很喜歡裙子」,爸爸每次都會阻止她穿裙子,「還說我一出生時被我的樣子嚇到,因為又肥又醜眼耳口鼻都快看不到,家人都慨嘆為何哥哥那麼帥妹妹會這樣。」表示但Coffee笑言,「明明就不醜呀還很有自信!看這照片我的眼神和站姿多麼不羈!」,還指自己「5歲大病後眼耳口鼻才跑出來的」。

Coffee林芊妤(IG@coffee89921)

陳茵媺

陳茵媺早前就分享過自己小時候的照片,只見陳茵媺自小已經很美,與囡囡Camilla長得一模一樣,簡直是餅印。

陳茵媺童年照(陳茵媺ig)

Aimee好似少女。(陳茵媺ig)

梁洛施

梁洛施去年生日貼出分享了一張童年照,相中短頭髮的她十分可愛,網民紛紛留言大讚她由細靚到大。只見童年時的梁洛施已經有現在的輪廓,自小就是美女一名!

短頭髮的Isabella十分可愛!(微博@梁洛施Isabella)

(梁洛施IG圖片)

