黎姿貼出童年照呻兒時生活繁忙　陳茵媺、李亞男童年樣認唔認得？

早前在6月1日國際兒童節，黎姿分享自己的童年照，在社文平台貼出一張自己兒時的跳舞照片，可見她在童年時的樣貌已非常標致，天生美人胚子的她亦隱約能夠看到成長後的美貌。其實不少星媽都曾分享自己的童年照片，有些樣子和長大後差不多，亦有些星媽活脫是「女大十八變」！



黎姿

黎姿趁六一國際兒童節，貼出童年時的跳舞照片，照片中的黎姿五官標緻，她表示「媽說我從小一聽到音樂就手舞足蹈，所以他們很早便讓我去學樂器、學跳舞。上學之外，還要參加些額外活動，記憶中的童年生活也挺繁忙。雖然是興趣，但當其他小朋友去玩，自己卻仍在練舞、拉筋，有時都會覺得辛苦。不過，付出過後，當收穫到意想不到的樂趣跟滿足感，一切都值得了。多得父母悉心栽培，也全賴那些鍛鍊，到了現在我還是活力充沛，體能和健康還算不錯的」。

黎姿趁國際兒童節這個節日分享自己的童年照（黎姿ig）

(黎姿ig)

李亞男

母親節前夕，李亞男貼出與父母一家三口舊照，感謝媽媽：「祝母親節快樂🌹❤️謝謝媽媽的愛和付出，多謝你一路為我操心。做咗母親后先感受到一d都唔容易。I will keep learn to be a better daughter and mother ❤️」相片可見當時李爸爸手抱約2歲的李亞男，一頭瀏海短髮，樣子相當可愛。不過就和現在的樣貌不太似，童年時胖胖的臉比較可愛，現在大個比較有女人味。

李亞男貼出與父母一家三口舊照（李亞男ig）

（微博：李亞男LL）

林芊妤

林芊妤Coffee早前貼出數張童年照，表示自己5歲前「很肥很醜但很喜歡裙子」，爸爸每次都會阻止她穿裙子，「還說我一出生時被我的樣子嚇到，因為又肥又醜眼耳口鼻都快看不到，家人都慨嘆為何哥哥那麼帥妹妹會這樣。」表示但Coffee笑言，「明明就不醜呀還很有自信！看這照片我的眼神和站姿多麼不羈！」，還指自己「5歲大病後眼耳口鼻才跑出來的」。

Coffee林芊妤（IG@coffee89921）

陳茵媺

陳茵媺早前就分享過自己小時候的照片，只見陳茵媺自小已經很美，與囡囡Camilla長得一模一樣，簡直是餅印。

陳茵媺童年照（陳茵媺ig）

Aimee好似少女。(陳茵媺ig)

梁洛施

梁洛施去年生日貼出分享了一張童年照，相中短頭髮的她十分可愛，網民紛紛留言大讚她由細靚到大。只見童年時的梁洛施已經有現在的輪廓，自小就是美女一名！

短頭髮的Isabella十分可愛！（微博@梁洛施Isabella）

（梁洛施IG圖片）

按圖睇更多星媽童年照：