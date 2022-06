何雁詩6.1誕B仔　一足月就搶閘出世　產後進補讚坐月餐單吸引

何雁詩和鄭俊弘在2020年結婚,婚後不久即宣布懷孕。日前,二人分別在社交平台宣布B仔在6月1日國際兒童節出生,分享榮升新手父母的喜悅。何雁詩亦隨即進入坐月補身,在限時動態讚餐單吸引。



何雁詩和鄭俊弘日前宣布BB出世,取名為Asher Douglas Cheng,貼上兒子小腳的照片,相當溫馨。何雁詩在誕B前一日還出帖,指「來到最後幾星期,再過一段短時間就可以見到BB」,剛開始打理BB房、砌好BB床和執屋,整理好「走佬袋」一日,足月BB就立即在6月1日搶閘出世,給爸爸媽媽一個大驚喜。

鄭俊弘在旁打氣 何雁詩:身體經歷過最大的挑戰

何雁詩在IG分享:「那天一心準備去產檢,怎知一起床就發現穿水😮還跟醫生指示先吃飽飽,跟老公撐枱腳去吃了個沙爹牛麵常餐🥰到醫院後經歷一輪陣痛,盆骨快要撕裂般,還好有麻醉師救命🤭打完無痛,立即回魂,還玩了一鋪LoL😂。」

不過,輕鬆的時光過後,醫生再經觀察一輪,「婦產科醫生說是時候了,老公一直在旁替我打氣 you can do this 💪🏻費盡九牛二虎之力把寶寶推出來。現在雖說得輕鬆,其實是我身體經歷過最大的挑戰🥶」

何雁詩和鄭俊泓宣布兒子在6月1日出生。(IG圖片)

大讚坐月餐單吸引

何雁詩透露BB的眼睛很大,還分不清是像她還是像爸爸,不過健康、開心過每一天就好了。她又指:「接下來這個月我會專心照顧寶寶和調理身體。」立即便進入了坐月補身的程序。

只見她在限時動態分享豐富的早餐和午餐,有湯有飯,而且菜肉均衡,連她亦忍不住表示第一次食如此豐富的早餐,又大讚:「坐月餐單很吸引!」