何雁詩6.1誕B仔　一足月就搶閘出世　產後進補讚坐月餐單吸引

何雁詩和鄭俊弘在2020年結婚，婚後不久即宣布懷孕。日前，二人分別在社交平台宣布B仔在6月1日國際兒童節出生，分享榮升新手父母的喜悅。何雁詩亦隨即進入坐月補身，在限時動態讚餐單吸引。



何雁詩和鄭俊弘日前宣布BB出世，取名為Asher Douglas Cheng，貼上兒子小腳的照片，相當溫馨。何雁詩在誕B前一日還出帖，指「來到最後幾星期，再過一段短時間就可以見到BB」，剛開始打理BB房、砌好BB床和執屋，整理好「走佬袋」一日，足月BB就立即在6月1日搶閘出世，給爸爸媽媽一個大驚喜。

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鄭俊弘在旁打氣 何雁詩：身體經歷過最大的挑戰

何雁詩在IG分享：「那天一心準備去產檢，怎知一起床就發現穿水😮還跟醫生指示先吃飽飽，跟老公撐枱腳去吃了個沙爹牛麵常餐🥰到醫院後經歷一輪陣痛，盆骨快要撕裂般，還好有麻醉師救命🤭打完無痛，立即回魂，還玩了一鋪LoL😂。」

不過，輕鬆的時光過後，醫生再經觀察一輪，「婦產科醫生說是時候了，老公一直在旁替我打氣 you can do this 💪🏻費盡九牛二虎之力把寶寶推出來。現在雖說得輕鬆，其實是我身體經歷過最大的挑戰🥶」

何雁詩和鄭俊泓宣布兒子在6月1日出生。(IG圖片)

大讚坐月餐單吸引

何雁詩透露BB的眼睛很大，還分不清是像她還是像爸爸，不過健康、開心過每一天就好了。她又指：「接下來這個月我會專心照顧寶寶和調理身體。」立即便進入了坐月補身的程序。

只見她在限時動態分享豐富的早餐和午餐，有湯有飯，而且菜肉均衡，連她亦忍不住表示第一次食如此豐富的早餐，又大讚：「坐月餐單很吸引！」