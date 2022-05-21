在職媽媽｜事業型女性當母親　生活會怎變？10個狀況叫人哭笑不得

編按：當一個在職媽媽並不容易，難度不僅在於要家庭、事業兩兼顧，令人困惑或無奈的事更是難堪。不過以下的漫畫，卻將大家的鬱悶以幽默的方式表現出來。就是吧，有時候遇上壓力或不順意的事業，也嘗試用輕鬆的心情帶過吧！



在職媽媽的生活很辛酸？換個角度看，也很搞笑吧！（按圖閲覽）

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在深圳不容易，在深圳做打工人更不容，在深圳又當打工人又當媽更更更不容易。

打工人的一天：擠地鐵、對接甲方、無限開會、無聊社交……

當媽後的一天：帶着孩子擠地鐵、給孩子輔導作業、無限對接老師、無聊陪上課……

但是，總會在某一個瞬間，會發現，好像生活多了那麼一點點什麼。相冊裏從只有自拍到塞滿了小傢伙的照片，雖然家裏滿地的玩具，收拾不完的傢俱，但是卻還是會在經過玩具店、超市的時候，順手再買一套新玩具。

最近看了很多文章，訴苦全職媽媽的不容易、訴苦女生在當媽後只有勞累。但是隻有真的當媽的人才知道，在小寶貝出生的那一天，就所有的事情都不一樣了，人生有了更多的牽絆。雖然有時候覺得更累了、更難受了，但是也慶幸自己當初的選擇——從打工人升級成媽媽了！

無關乎婚姻，無關乎經濟，無關乎其他，母愛最偉大。

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