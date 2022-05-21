在職媽媽｜事業型女性當母親 生活會怎變？10個狀況叫人哭笑不得
撰文：深圳親子部落
出版：更新：
編按：當一個在職媽媽並不容易，難度不僅在於要家庭、事業兩兼顧，令人困惑或無奈的事更是難堪。不過以下的漫畫，卻將大家的鬱悶以幽默的方式表現出來。就是吧，有時候遇上壓力或不順意的事業，也嘗試用輕鬆的心情帶過吧！
在職媽媽的生活很辛酸？換個角度看，也很搞笑吧！（按圖閲覽）
+28
在深圳不容易，在深圳做打工人更不容，在深圳又當打工人又當媽更更更不容易。
打工人的一天：擠地鐵、對接甲方、無限開會、無聊社交……
當媽後的一天：帶着孩子擠地鐵、給孩子輔導作業、無限對接老師、無聊陪上課……
但是，總會在某一個瞬間，會發現，好像生活多了那麼一點點什麼。相冊裏從只有自拍到塞滿了小傢伙的照片，雖然家裏滿地的玩具，收拾不完的傢俱，但是卻還是會在經過玩具店、超市的時候，順手再買一套新玩具。
最近看了很多文章，訴苦全職媽媽的不容易、訴苦女生在當媽後只有勞累。但是隻有真的當媽的人才知道，在小寶貝出生的那一天，就所有的事情都不一樣了，人生有了更多的牽絆。雖然有時候覺得更累了、更難受了，但是也慶幸自己當初的選擇——從打工人升級成媽媽了！
無關乎婚姻，無關乎經濟，無關乎其他，母愛最偉大。
相關文章：三十而已｜只以媽媽身份活着、變淡的不是婚姻 6句對白觸動人心
+15
相關文章：減壓｜狂煲劇打機仍感壓力？當爸媽想減壓 跟孩子做這件事最有效
+10
元元重返校園勁開心扭腰舉V字手勢 媽媽：同我心情有嚴重落差母親節｜工作家庭如何取得平衡？專訪三位管理層媽媽的育兒之道母親節｜前空姐轉做全職媽媽 疫情下自製蒙特梭利玩具陪女兒成長洗衣機｜媽媽洗枕頭忘了一步驟 女兒一開機 驚見「慘案」崩潰抗疫留家│媽媽用電飯煲自製豆腐花 3種食材即可還原木桶風味
【本文獲「深圳親子部落」授權轉載，微信公眾號：szkidsfun】