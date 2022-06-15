洗衫｜5小時得晾乾！雨季任由衣服罨濕　當心發臭兼病菌滋生100倍

梅雨季連日雨下個不停，不只環境容易變得潮濕，衣物更容易發霉、滋生細菌。如果不多加注意，就很容易散發出惡臭，影響居家衛生。



根據日本媒體《週刊女性PRIME》報道，濕氣和髒污是滋生病菌的溫床，好比在室溫25度的環境下，讓穿過8小時的襪子與濕毛巾混放在一起，18小時候的病菌含量就回膨脹至接近一百倍，並且產生出明顯惡臭。

3個方法令衣服細菌減少（按圖了解！）

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而想要抑制病菌的產生，就得從洗衣前就開始注意。首先脫下來的髒衣服，應該要放在通風良好的地方，避免潮濕、容易滋生細菌的環境。用過毛巾最好也等到放乾了，再一起丟到洗衣籃內。如果洗衣間隔較長，最好中間定期使用洗衣噴霧來殺菌。洗衣機的內部整潔也需要多加留意，以免衣服越洗越髒。

接着在洗衣服時，可以選用除菌、抗菌效果較好的洗衣劑。在投放衣服時，如果不慎讓衣服打結，那清潔的效果會只剩下原本的三分之一，需要多加留意衣物在洗衣機內的配置。而襪子、內衣這些貼身衣物，最好翻到反面做清洗，讓接觸皮膚的部分能夠直接受到機器洗滌。如果是散發異味洗不掉的衣服，可以裝40度的熱水5公升，加上適量的洗衣粉或洗衣精、氧系漂白水等，浸泡衣服30分至2小時除臭。

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最後在洗完衣服時，必須儘速將衣物曬乾。由於潮濕是病菌的溫床，因此最好在在5小時內徹底曬乾衣服。如果天候不足以快速曬乾衣服，可以在洗衣時，加入擁有速乾效果的柔軟精，或者增加洗衣機脫水環節的時間，以及在衣服洗完之後，用力甩個4到5次，就能加速讓衣服乾燥。懸掛時則採用傾斜的角度，讓衣物保持在通風狀態，避免因為衣物的重疊，讓水分難以排散。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】