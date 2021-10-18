洗衣技巧｜內衣褲機洗還是手洗好？從水溫、消毒及晾曬作考慮吧！

「為甚麼內褲不能放洗衣機？」

「因為內褲/洗衣機髒啊！」

「髒所以要放洗衣機洗啊！/洗衣機髒為甚麼還要放洗衣機？……」



內褲和襪子真的很髒嗎？

你脱掉襪子的時候是否可以感受到一股辣眼睛的氣味？彈一彈是否還能掀起一陣「離子輻射」？有些人的襪子確實比較重口味，但是基本都來源於腳上的汗液、死皮和部分真菌（如果有腳氣），儘管味道不好，但好歹都是皮膚上的細菌，接觸到其他地方的皮膚影響也不大。

但是內褲確實一個看上去幹淨，實際上比襪子要危險一百倍都不止的衣物。不僅可能有細菌、尿液，甚至還有糞便。一條穿過一天的內褲，平均沾了0.1克的糞便……這些糞便內的致病微生物，比襪子上的要可怕多了。

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所以，內褲、襪子真的不能放在洗衣機裏洗嗎？

先拋出答案：可以，而且比手洗更乾淨，但前提是用盡可能幹淨的洗衣機。

在得出結論之前，我採訪了一些妹子她們的洗衣方法。有一個妹子給我的建議是：先把內褲放在碟子上用微波爐殺菌3分鐘，然後把內褲放在鐵盆中，在灶台上小火慢燉半小時，再加入1/10瓶蓋的84消毒液，收汁10分鐘，最後把內褲用清水洗乾淨放在太陽底下暴曬，陰雨天的話就要用電蚊拍給內褲通電消毒。

一百個女生，有一百個洗內褲的方法；而放入洗衣機，是所有男生共同的洗內褲的方法……

其實無論是手洗、機洗，最終的目的都是為了讓內褲更乾淨。在衛生條件不允許的舊時代，甚至熱水都用不起的古代平民階層，內褲分開洗，加上太陽曝曬，確實能夠一定程度避免細菌感染的情況。但是如果水温不夠、沒有用洗衣液充分洗淨、沒有充分晾曬，可能就達不到人們對手洗更乾淨的期待。加上現在空氣污染相比於農業社會要嚴重得多，想着晾曬時通過紫外線殺菌，可能會適得其反。

還不如交給更可靠的洗衣機+更可靠的洗衣液。首先洗衣機洗衣服的過程實際上是一個長時間（可選高温）摔打衣物的過程，其所產生的機械力，比手洗要高很多，時間也長很多（麒麟臂除外）。加上有很強的去污、去油脂和其他附作物的洗衣液共同作用，把內褲洗成了一個大多數細菌都無法繁殖的環境。

這樣洗滌出來的衣物中的病原體雖然可能並沒有完全被消滅，但基本已經失去了傳染能力，也不會造成人體的感染。

此外，剛洗完的衣服如果沒有及時的曬乾、烘乾，那病原體在濕潤的環境下，可能會重新活躍起來，吸附了空氣中的其他病原體甚至會出現交叉感染。這一點非常重要，甚至比用消毒液都重要。梅雨季你總是能聞到衣物一股餿味兒，可能就暗藏不少的細菌了。

劃重點了，不僅要推薦大家用洗衣機洗內褲，我還更建議大家在陰雨天氣用烘乾機烘乾內褲。

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正確的洗內褲方式：洗衣機經常自清潔、內褲分開洗

用洗衣機洗內褲雖然省事了，但也不是一勞永逸，因為洗衣機用久了本身就會很髒，所以一定要定期的清洗洗衣機，可以用洗衣機自帶的自清潔程序，也可以用浸泡消毒的方式，最好的方法是每一到兩年，請專業人員拆開內筒清洗。

另外內褲可以單獨洗滌，根據衣物的材質來選擇不同的洗滌温度，儘量選擇其能承受的最大水温，這樣能夠更好的讓洗滌劑溶解，達到更好的洗滌效果。

如果選擇烘乾機烘乾的話，要定期的清潔烘乾機內的絨毛，最好選擇帶有絨毛過濾器的烘乾機，沒有絨毛過濾器的可以選擇不完全烘乾，儘快取出晾乾。

奇怪的問題：洗衣機能洗鞋子嗎？洗羽絨服會爆炸嗎？

不建議洗鞋子，洗不乾淨，還傷鞋子、傷洗衣機。

洗羽絨服有可能會爆炸。一些面料織物結構比較細密，特別是經過了防水處理的羽絨服，在高轉速、高温度的情況下，是有可能快速膨脹的，加上與內壁摩擦產生靜電，就有可能嘭！炸了。所以，要看好羽絨服的洗滌說明，以及在低轉速、低温度下洗滌。

如果你的太太還在逼你內褲、襪子手洗，那請把這篇文章發給她看。但千萬不要勸她也這樣做，不然可能會有不可抗力發生，請大家保重。

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