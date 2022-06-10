身體濕重都會有腦霧　中醫爸爸分析3招改善小朋友「金魚記憶」

患上新冠病毒後，「長新冠」的遺害之一是「腦霧」，徵狀就是記憶力轉差。註冊中醫師馬琦傑表示，近日天氣潮濕，濕重人士也會出現猶如「腦霧」的「金魚腦」現象，記性不佳、容易疲倦和難以集中精神。馬醫師推介3個方法有助改善。



註冊中醫師馬琦傑表示，近日診所的大人小朋友均有感記憶力轉差，亦有家長觀察到自己易累，小朋友的集中力亦較差。

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馬醫師指，外國稱為「腦霧」，俗語叫「金魚腦」，因為金魚只有短暫記憶。跟據症形來說，中醫認為主因是「脾虛」和「痰濕」有關，脾虛而令水濕不能運化，痰濁中阻，血行不暢，血液未能有效給腦部供氧（即中醫所說的「上蒙清竅」），伴隨頭暈，甚至視力模糊及長期怠倦。

而在治療上以燥濕祛痰、健脾和胃為原則。要緩解「金魚腦」或是「腦霧」，意指記憶力下降現象，需以下3點為中心。

1）昌蒲食療



材料：九節昌蒲 3克、紫淮山3克、薏米1克

做法：將以上煎湯，每日1次

功效：化濕健脾、開竅醒腦

2）祛濕浸腳



兒童浸腳材料：桑葉、桑枝等藥材

成人浸腳材料： 艾絨、桑葉等藥材

做法：

成人 - 溫度為40度左右，浸15-20分鐘左右

小朋友- 溫度為39度水

5歲以上的小朋 - 浸10分鐘就可以

注意：1至4歲兒童、糖尿病、血壓高、嚴重血栓、皮膚過敏或潰爛等以上人士不適合浸腳，只適合較溫和的焗腳。

3）熱療床墊/座墊



砭石石癦稀紅外線能夠令人體血液循環加快，令祛濕及食療吸收力加強。

建議家居調理期為：14天

馬醫師提醒，不少人經過數天家居療程，有機會出現軟便、黏臭汗液，打噴嚏、咳嗽，他指這些情況有機會是好轉反應，緊記調理期間，不要著涼，更要戒凍甜、奶類及油炸食物。惟要注意，️如過了14天，未見效果的話，請找中醫師盡快調理病情。