分娩｜真正天選之人！嬰兒臍帶纏頸5圈仍順利出世　震撼畫面曝光

生小孩是一件辛苦的大事，婦產科醫生林思宏分享一名「臍帶繞頸五圈」的嬰兒，直呼「真正的天選之人」，不過即使臍帶繞頸五圈，產婦仍順利自然產。震撼畫面讓網友相當驚訝，不少媽媽都分享自家小孩也是臍帶繞頸出生，有網友大讚「生命力太強了，媽媽跟他都好努力」。



林思宏在Facebook發文貼出一張「臍帶繞頸五圈」的嬰兒照片，他表示，「真正的天選之人！臍帶繞頸五圈、脖子超長的孩子，哭的很好喔！破自己紀錄了，之前最多繞四圈」，他也說，「臍帶繞頸一點關係都沒有，臍帶繞頸五圈一樣順利自然產」。

頸纏5圈臍帶的寶寶，堅強且健康地出世了（慎入，圖片或令人不安）：

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其他網友紛紛留言：

·「好猛！百年難得一見的練武奇材啊」

·「勇敢的生命」

·「好震撼，現在才知道臍帶能這麼長」

·「噢買尬…在肚子就懂玩…平安就好」

·「好可怕唷，原來繞頸是這樣」

·「畫面好震撼，調皮的寶寶嚇死媽媽了」



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不少有類似經驗的網友也留言：

·「我生過6圈的，沒有更多了」

·「我家哥哥也是臍繞頸5圈，好加在是剖腹產順利平安生產」

·「我家的當年繞三圈，醫生接生完出來後臉色超慘白的」

·「繞四圈的媽在這，紀錄竟然被破了」

·「我家的繞3圈，事後聽醫生講都覺得好恐怖」



還有網友分享：

·「我家繞3圈，在產檯上用力第一次後，聽到護士跟醫生說：繞頸、繞頸，接着就亂用力一通，最後自然產平安出生」

·「我家的頸部2圈、肩膀1圈，最後催生25個小時、真空吸引出來的自然產」



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