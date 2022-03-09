產後憂鬱的5件事：產婦3種情緒障礙別忽視　1成爸爸患上卻不自知

許多女性對「產後抑鬱」如臨大敵：每天光是照顧小孩就累得要命，更不用說對抗黑暗的心魔，就算旁人都給予支持了，自己還是很難積極、正面起來。



爸爸也可能會有產後抑鬱：「他們一樣會覺得沮喪、抑鬱、缺乏動力，有時還會伴隨行為上的改變，例如：更加情緒化、性慾旺盛、酗酒.......。」

今天妞編輯要來跟各位談談「產後抑鬱」的5件事。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 為什麼會有產後抑鬱？

家庭裡有新生命、新成員，不管怎麼看都是一件值得開心的事情，但因為賀爾蒙的關係，許多媽媽都會有產後抑鬱。不過你知道除了賀爾蒙劇烈變化導致，產後抑鬱還可能跟你本來的基因、你本身的心理狀況、育兒帶來的生活壓力、旁人的支持程度……有關。產後抑鬱的成因很複雜、而且不是單一原因。

2. 爸爸也可能有產後抑鬱

產後抑鬱不是媽媽才會得，因為生活劇烈改變的關係，平均8%～10%的爸爸也會會被診斷出產後抑鬱。根據《美國男性健康雜誌》，他們發現男生也會有所謂的「產後抑鬱」：「男生會覺得女生現在心情已經很不好了，所以會更壓抑自己的負面情緒、不想為妻子帶來負擔；有時也會因為難以融入妻子、小孩的融洽氣氛而覺得被排擠、孤獨。」

他們一樣會覺得沮喪、抑鬱、缺乏動力，有時還會伴隨行為上的改變，例如：更加情緒化、性慾旺盛、酗酒.......。但對男性而言，他們的抑鬱無處可說，甚至連他們自己都不知道自己已經有抑鬱症。

所以媽媽在做測驗的時候，也可以邀請爸爸一起來測驗看看，才不會忽略了另一半的心理健康。（老公產後抑鬱的徵兆）

3. 產後抑鬱持續時間不一定

有些媽媽的產後抑鬱在2週後就會逐漸退去，但有30%～50%的人在產後一年仍飽受產後抑鬱之苦，也有人持續了3年。成因也跟生活上的改變有很大的關係，包含媽媽如果無法回職場工作、或是因為經濟壓力被迫出門上班，沒辦法如願陪孩子成長；或是長久以來哺乳困難、有婆媳問題、缺乏伴侶的支持，得獨自一人面對所有問題，都是產後抑鬱好不起來的原因。

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4. 產後抑鬱分3類

＊產後情緒低落：大約有3成到8成，在產婦群體中非常常見。通常會在產後3～4天內出現，不過很快就會消失。

＊產後抑鬱：發生率大約有1成。通常在產後6週內會變得更明顯，症狀會出現數週至數個月、甚至數年。除了出現負面情緒以外，產婦也有無法專心、提不起興趣或覺得自己沒辦法照顧好寶寶的想法。

＊產後精神病：每千例的生產個案都會出現1～2成。症狀也都會在2週內出現，可能持續數週或數個月、數年。媽媽的情緒不穩定、容易哭泣或失眠，行為會有明顯改變，出現妄想或幻覺，以為嬰兒已經死亡或是被調包。

產後情緒低落的負面情緒如果持續2週以上，就需要就醫診斷、治療；而產後抑鬱、產後精神病也不容輕忽，只要媽媽發現自己怪怪的，就大方對外求助，避免傷害自己跟家人。

5. 產後抑鬱怎麼判斷？

產後抑鬱會更難被發現、被治療，是因為大家常會覺得「媽媽只是累了」、或是覺得「媽媽大驚小怪」，甚至是來自外人歧視的眼光：「當媽了還有問題，小孩應該沒有遺傳到吧？」、「有辦法照顧好小孩嗎？」

愛丁堡產後抑鬱量表

愛丁堡產後抑鬱量表（Source： 社團法人台灣抑鬱症防治協會）

如果你不確定自己有沒有產後抑鬱，妞編輯極力推薦大家都來做做「愛丁堡產後抑鬱量表」。如果總分10～12分，測驗者就要有病識感，積極對外求助。

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