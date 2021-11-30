懷孕｜突發頭痛應即求醫　提防胃酸倒流　提防10種孕期常見疼痛

由於體內荷爾蒙與身型的改變，使得孕媽咪在懷孕的這段日子，難免會飽嘗各式各樣的疼痛，有的痛一下就過去，並不是經常發生，也許稍加休息就沒事了；有的痛可能三不五時就出現，有的人能忍，有的則不得已需要吃如普拿疼的止痛藥，台灣三軍總醫院婦產部主治醫生賴禹儒指出，「偶爾服用止痛藥無妨，然而，吃藥後並無法改善疼痛時，狀況可能不太尋常，甚至持續疼痛影響到無法正常作息時，建議儘速就醫」。



究竟在孕期中，孕媽咪可能碰到哪些疼痛呢？本文盤點了10種疼痛，請孕媽咪看看在這場考驗中，承受了幾種疼痛，以後可以好好跟孩子說說「當媽媽的不容易」。

孕期常見的10種痛楚不適！（點圖了解）

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1. 頭痛

頭痛的原因很多，有時睡眠不足也會頭痛，賴禹儒醫生表示，「如果是懷孕前即有的原發性偏頭痛、緊張性頭痛或叢發性頭痛，孕媽咪多半自有應對方式，如：吃顆普拿疼，倒還不用太擔心。建議頭痛時，量個血壓，血壓正常的話，多半是孕前就有的宿疾」。

她提醒，「血壓高，頭又很痛，而且是從來沒有感覺過的疼痛時，請儘速就醫」，除了婦產科外，也可考慮掛神經內科。尤其有妊娠高血壓的孕媽咪，務必對出現劇烈頭痛的情況抱持高度警戒，「因為這可能是子癇前症惡化的前兆！千萬不能輕忽」。為了讓高血壓得到良好控制，請一定要遵從醫囑服藥，避免讓病情一路惡化。

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2. 腹痛

孕期的腹痛原因就複雜了！賴禹儒醫生指出，「須視妊娠階段與疼痛位置進行判斷可能原因，如：初期為早期流產、子宮外孕；中期是左右兩條圓韌帶受到日益變大的子宮牽扯所引起的下腹部兩側疼痛、早期子宮收縮、子宮肌瘤缺血引起的疼痛；後期則為早產、早期子宮收縮、胎盤早期剝離、產兆等。若持續性劇烈疼痛時，一定要儘速就醫」。

孕期的腹痛也有可能是與懷孕無關的疾病，「如：肝膽腸胃系統的盲腸炎、急性脂肪肝、膽囊炎、胰臟炎、胃炎、大腸憩室炎；泌尿系統的尿路結石與膀胱發炎等」，其中，盲腸炎多需要儘早以手術切除，懷孕時，施行闌尾切除手術的主要方式為腹式手術，即使胎兒未足月，對胎兒及子宮的影響也有限。若是足月的話，則會考慮先剖腹取出胎兒再進行切除手術。至於其他疾病，以症狀治療為主。

另外，還有卵巢腫瘤若扭轉或破裂，造成下腹持續的劇烈疼痛，賴禹儒醫生表示，「醫生會視狀況處理，若於懷孕中發生卵巢扭轉，會在半身麻醉的狀況下，以腹式手術切除卵巢，依然可安心繼續懷孕到足月生產」。

因這些腹痛疾病往往來得很急，她說，「孕媽咪若急性腹痛就醫可掛急診，急診室會先請婦產科醫生診治，再視狀況轉給一般外科、肝膽腸胃科或泌尿科醫生治療」。

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3. 胃痛與胸痛

胃食道逆流所引起的胃痛或胸痛，在孕媽咪身上很常見，賴禹儒醫生指出，「孕期受到荷爾蒙和黃體素的影響，造成食道和胃中間的括約肌閉合能力減弱，胃酸逆流的機會因此增加，加上子宮隨着孕期增加而頂住胃部，使腹腔內的壓力上升，胃食道逆流會更嚴重。發作時，在胃與胸部好像有一種燒灼感，嚴重時，甚至會覺得痛。不過，通常這樣的不適感在生完後消失」。

藉由飯後2小時應儘量讓身體保持直立狀態、睡覺時墊高枕頭、減少食用刺激性食物與避免吃太飽等方式，有助改善症狀，她提醒，「若改變生活方式後，還是覺得不舒服，可請醫生開立減少胃酸分泌的藥物，緩解胃食道逆流引起的不適」。

4. 腰痠背痛

應該沒有孕媽咪不受腰酸背痛所困擾吧？賴禹儒醫生表示，「肋骨以下，臀部以上，都常常讓孕媽咪有痠痛感，這是因為來自胎盤、卵巢所分泌的黃體素、雌激素與鬆弛素，讓孕媽咪的韌帶鬆弛，使關節呈現不穩定狀態，加上日益變大的子宮讓身體重心會漸漸向前移，為了保持平衡，必須將身體後傾，這種姿勢增加腰背部韌帶與肌肉的負荷，很容易讓孕媽咪感到腰痠背痛。若背負重物時，更容易覺得痠痛」。

她建議，不穿高跟鞋、不長時間維持同樣的姿勢、適時熱敷與休息，並從事適度的運動以增加肌肉的耐力，有助改善腰痠背痛的程度。

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5. 乳房痛

為了日後分泌乳汁所做的準備，孕期的乳房會有所變化。賴禹儒醫生指出，「妊娠6～8週就可漸漸感受到乳房脹痛，因來自雌激素、黃體素等荷爾蒙的改變，使得乳腺被活化與脹大。幾乎所有孕婦都會有腫脹刺痛的感覺，只是程度不一」。由於乳腺持續增生，整個孕期可能都有疼痛感，只要沒有其他特殊症狀，基本上都屬於正常情形。

因應乳房會持續變大，「提醒孕媽咪應適時更換適合尺寸的內衣，避免乳房受到壓迫、變形，而增加不適感」。她建議，可進行簡單的伸展操，擴胸操，再藉由深呼吸來舒緩身體緊繃的僵硬感。

賴禹儒醫生表示，懷孕中或產後懷疑有乳房腫塊，仍應至乳房外科就診，接受必要之乳房檢查，以避免憾事發生。

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6. 肋骨痛

大約從妊娠中期開始，胎兒增長速度增快，子宮體積也隨之增大並不斷往上移，會頂到內臟和肋骨，讓肌肉受到拉扯，而導致孕媽咪感到肋骨疼痛，有時連呼吸也變得困難。愈到後期，疼痛感愈明顯，但生產後，不適感多自動消失。

賴禹儒醫生建議的改善方式，包括：以伸懶腰的動作，幫助肋骨往上移，降低子宮對肋骨的壓迫感，緩解肋骨痛的不適；經常更換坐姿及睡姿，坐着時，找一個可讓肋骨痛緩解的合適姿勢，並腰部要有支撐物；平日活動時，動作不宜過快過大；熱敷疼痛的地方，進行局部的按摩。「若痛到受不了，建議告訴醫生，開立適合的止痛藥以減緩疼痛」。

7. 四肢（關節）痛

有些孕媽咪有四肢疼痛、痠麻的感覺，有時壓迫到手臂神經，而引起手部發麻，甚至疼痛的感受；有人則是在下肢有明顯的感受。賴禹儒醫生表示，這樣的生理性水腫引起的不適，多在產後消失。

她建議，為避免加重水分滯留的程度，飲食應保持清淡口味，不要吃太鹹；下肢不適可在白天穿着彈性襪，晚上睡覺時把腳抬高；手部則可適時熱敷，以改善不適的狀況。

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8. 抽筋痛

進入妊娠中期，孕媽咪出現小腿抽筋的情況可說是極為常見！當肌肉突然、不自主的強烈收縮，造成肌肉僵硬、疼痛的感覺，往往讓孕媽咪感到苦不堪言。賴禹儒醫生解釋，「缺乏鈣質、體重增加、擴大的子宮影響血液循環都會造成小腿抽筋，其中，以缺乏鈣質的原因最為常見」，由於胎兒在成長過程中需要吸收大量的鈣，當孕媽咪的鈣質攝取不足時，典型症狀就是小腿會抽筋。

她補充，「有時，肌肉累積乳酸，影響了血液的滲透壓，也會覺得痛。這就不純然是缺鈣的問題，而是鈉鉀鈣鎂離子的濃度不平衡，進而對血液的滲透壓造成影響都可能抽筋」。

出現抽筋時，應儘快將膝蓋打直、把腳趾頭朝上，藉此伸展小腿的肌肉，以緩解不適。她提醒，平日應攝取足量的鈣質，還有適當補充維生素D以幫助鈣質能被有效吸收。另外，維生素B、C也不可忽略！

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9. 恥骨聯合疼痛

「恥骨聯合」的位置約於會陰部上方毛髮覆蓋處正中內側，賴禹儒醫生表示，在孕期階段，為了容納胎兒生長的空間，並讓胎兒於陰道生產時能順利往下通過骨盆以完成分娩，在鬆弛素和黃體素等兩種荷爾蒙的影響下，再加上子宮變大使重力增加，會促使恥骨聯合關節及韌帶變得較為鬆弛，讓骨盆腔得以順利擴張。然而，過度鬆弛的話，就容易使韌帶像橡皮筋被牽扯般的緊繃而造成疼痛。

她說，兩側恥骨之間的距離一般約為0.4～0.5公分，但在孕期受到荷爾蒙作用影響，會增加約至少0.2～0.3公分。「若是恥骨之間距離大於1公分，且有恥骨疼痛的症狀即可診斷」，除了恥骨部位感到疼痛不適，但也可能延伸到骨盆兩側，亦即大腿與屁股連接的髖關節，造成髖關節外展困難。

賴禹儒醫生指出，「疼痛程度因人而異，有些孕婦可能會痛到連走路都感到非常吃力，有的則只有輕微不適。這樣的症狀通常會延續到產後，可是多數人在產後數月內，因為荷爾蒙的消退，加上適當處置而逐漸緩解復原」。另外，她補充，「髖骨偶有不明原因的疼痛，可能是暫時性的骨質疏鬆所致，約產後6～8週會恢復」。

她說，建議孕媽咪使用托腹帶，減少子宮的重量持續壓在骨盆腔上；避免跨開雙腿或跨坐而造成恥骨拉扯的動作；有空時多坐下休息，儘可能於有良好支撐下直立後背；疼痛時，試着游泳或水療，讓身體在水中因浮力而變得柔軟及放鬆，以暫時緩解疼痛。

賴禹儒醫生建議，「若疼痛程度已超出忍受範圍且可能影響到日常生活時，可考慮經醫生評估後，開立適合藥物止痛」。如保守治療無效，且疼痛持續6週以上，有必要會診骨科以做進一步的檢查與治療。

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10. 這裏痛那裏痛

有時，孕媽咪並無法明確說出哪個部位痛，但就是有一種「這裏也痛、那裏也痛」的感覺，建議適時休息，看是否可緩解疼痛。畢竟孕期的體力不比平常時候，孕媽咪覺得疲累就不要硬撐，該休息就要休息，保持充足的睡眠時間，可讓肌肉徹底放鬆，減少痠痛的不適感。如果休息後，疼痛依然持續的話，請留意是否還有其他不適症狀，必要時，就醫確認是否有其他狀況。

賴禹儒醫生提醒，活動時，放慢動作，確保身體的平衡與安全，也避免拉傷肌肉；適度運動以增加肌肉的力量、關節的活動與柔軟度，並為順產做準備。更重要的是，保持愉快的心情，避免心理影響生理而增加不適感！

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：盤點孕期常見的10種痛，你集滿了幾種？醫師提醒：持續疼痛影響到無法正常作息時，建議儘速就醫】