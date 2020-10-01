自願飛進媽媽肚子裏？　4歲女孩分享胎前記憶讓母親驚喜萬分

你相信孩子有「胎前記憶」或「胎內記憶」嗎？很多父母對此感到懷疑，但又不禁好奇想聽孩子說說胎內記憶。早前有網友分享，4歲女兒突然提及過往的胎前記憶，表示自己跟妹妹在媽媽還沒結婚時就跟在身邊，至於為甚麼選擇來當媽媽的小孩呢？她表示「因為喜歡媽媽的臉」。真的是很神奇～

向孩子詢問「胎內記憶」的4大竅門：

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不論是「胎前記憶」或「胎內記憶」，指的就是寶寶降臨到媽媽肚子裏之前的記憶，或是還在媽媽肚子時的記憶。日前一名網友在Facebook「靈異公社」分享4歲大女兒自曝還在當小天使時的胎前記憶。

樓主提及，女兒在晚上突然對她說：「以前我跟妹妹當小天使的時候，一直追着媽媽跑來跑去、跑來跑去這樣！那時候妳還沒有結婚。」這像是童言童語的言論讓她感到非常訝異。接着詢問「為甚麼選我這個這麼兇的媽媽，怎麼不選比較溫柔的媽媽？」沒想到女兒竟回「不知道呀！就是喜歡媽媽的臉啊」

同時女兒也爆料，有看到媽媽一直在買東西、去餐廳吃飯等等，樓主好奇自己身邊是否還有其他小朋友，女兒直接說「沒有其他小朋友了，只有小饅頭（妹妹）跟我啊」也說自己只有遇到這個「討厭鬼」的妹妹，並透露自己比較常跟在媽媽身邊，妹妹則是常去找爸爸。此外，還說很多爸爸媽媽因為不想生，所以身邊都沒有小朋友跟着。

不過，樓主繼續追問「那你以前在媽媽的肚子裏面幹嘛？」女兒只記得自己等到媽媽肚子變大之後，開心地飛進去，然後就不記得了。

此文引發廣大網友熱烈討論，許多網友媽媽紛紛分享自身經驗，有些孩子可以很明確地說出自己是被老爺爺踢下來的，有些則能描述自己在肚子裏的狀態，真的是非常神奇。

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相信孩子有胎內記憶嗎？家長詢問有訣竅

孩子的胎內記憶是真是假，仍有許多家長存疑，但日本婦產醫生池川明曾以3500名以上的孩童為對象，進行胎內記憶的大調查，發現每3個寶寶，就有1個保有胎內記憶。而詢問胎內記憶最好的時間是孩子2至3歲，若超過6歲就會忘得很快。雖然以現代醫學角度來看很不科學，但是相信很多父母還是會好奇，而大多闡述自身經歷時都可以感覺到幸福快樂，這也算好事一件。

育有3兒女的隋棠也曾在Facebook透露，以前追問兒子Max的「胎內記憶」都沒有下文，正當她認為無望後，滿4歲的Max突然半睡半醒中，說出自己在媽媽肚子裏的狀況，甚至說自己是從天上下來的，令隋棠又驚又喜。「胎內記憶」真的好神奇，妳也想知道你家寶貝的胎內記憶嗎？《嬰兒與母親》特約部落客「碧安朵」曾在站上發表關於「胎內記憶」的詢問撇步，現在就來看看吧！

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1. 抓準時機

剛洗好澡身體暖呼呼的時候，或是孩子入睡前，且是在被窩中放鬆的狀態下。這時候孩子會很自然的聯想到自己還在媽媽肚子裏時的情形。

2. 循序漸進地問

一開始不要立即切入主題，例如：「在天上做甚麼？」孩子會有戒心，最好是用循序漸進的方式慢慢切進主題，像一般聊天那樣的問法，如：「你出生前有甚麼感覺呢？」

3. 問題簡單

家長可以在孩子口語表達比較清楚的時候再詢問，且問題盡量簡單、不要重複，一次大約5個問題即可，太多孩子會不耐煩、抗拒。

4. 不要勉強、反駁

千萬別逼迫孩子回想，順其自然最好，若孩子已經表現出不想回答的樣子，就別再繼續問，也要記住別太常問胎內記憶的事情。此外，在孩子願意回答的時候就靜靜聽他說，不要反駁他。

相信每個孩子都是自己選擇來當你們的孩子，而且都是帶著任務來的，一定要好好對待這些小天使們喔！

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【本文獲「嬰兒與母親」授權轉載。】