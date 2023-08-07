曱甴｜蟑螂殺極殺不完？網民推一神物　稱用後2年沒再見小強來犯

夏天到了，也代表曱甴小強要出沒了！最近天氣越來越炎熱，家中也開始冒出蟑螂，一名神人曝光「超狂神物」，原本家中1天10幾隻「嘎抓」，結果拿出神物後，到現在2年沒再看過蟑螂，被網民推爆。



一名網民在PTT崩潰表示，家中短短1周就出現5隻蟑螂，雖然之前有用過水蒸式殺蟲劑，但1個月得使用1次， 一段時間沒用蟑螂又會開始出來，其他用噴的殺蟲劑又有臭味，進去感覺很傷身。

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事主有想過請除蟲公司來家中大消毒，但覺得費用昂貴，身為租屋族的他，這筆錢已超出負擔，讓他崩潰求問「有沒有甚麼有效又不貴的消滅蟑螂方式啊，求救...。」

該文曝光後，立刻引來神人猛推神物「一點絕」，紛紛留言讚揚說：

．「大推一點絕，我住處已經三年沒看到蟑螂了，不過我還有裝門縫條」

．「一點絕很神，從一天10幾隻小蟑螂用不到半支，到現在2年沒再看過」

．「我廚房浴室排水孔套塑膠網，加室內一點絕，一隻不留」

．「一點絕...點在廚房角落或是孔」



另外，也有人推薦：

．「朋友是露台會先噴完一罐DDT進來的少很多」

．「應該要知道來源吧，哪髒造成，環境衛生，先改善吧」

．「噴酒精比殺蟲劑好用」



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