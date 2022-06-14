小朋友易有「荔枝病」　中醫爸爸拆解食用禁忌、推介一味降火茶

近日荔枝當造，香甜大粒十分誘人。食水果雖然對小朋友有益處，但原來小朋友很易有「荔枝病」，不宜多吃。中醫爸爸馬琦傑透露，他每次只會為女兒提供2粒荔枝，又推介一款降火茶，萬一嘴饞多吃了，也能服用降火。



（photo-ac）

近日荔枝當造，很多爸媽一定忍不住手買回家和孩子一同分享。不過，育有一女的註冊中醫師馬琦傑則提醒，小朋友每次最多只能吃5粒，而且不能空腹食用，最好是飯後半小時才吃，而成年人每次也不宜吃多於300克。他亦分享：「畀荔枝小朋友食，一定要限量，我每次只會畀2粒阿女食。」

他解釋小朋友易有「荔枝病」。由於荔枝的含糖量超過16%，其中大部分是果糖。人在空腹時血糖含量本來就比較低，這時候大量食用荔枝，在短時間內將果糖轉化成葡萄糖，刺激胰島素大量分泌，因此傳遞錯誤的訊息給肝臟，導致出現低血糖症狀。而兒童血糖平衡能力較差，令症狀出現速度也比較快。

如果出現荔枝病輕度症狀，及時補充葡萄糖溶液就可緩解症狀，情況嚴應盡快送醫。他多番提醒：「吃荔枝一定要謹慎。好食也要少量食。」

小朋友吃荔枝亦有宜忌。（Photo-ac）

一顆荔枝三把火

中醫認為，荔枝性溫，陰虛火旺者慎服，即荔枝屬於溫性食物，多吃易「上火」，故中醫辨證屬於陰虛不足、虛火偏旺體質的人不宜食用，民間也有「一顆荔枝三把火」之說。

馬醫師提醒，荔枝吃多了，可服用以下一款茶，可收「降火」之效。

☕️降火茶：

材料：玄參3錢、生地3錢、麥冬3錢、燈芯花3個、甘草1錢。

做法：以3碗水煎成一碗。