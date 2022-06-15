塵蟎多易引幼兒過敏　學5招減塵蟎　6款消委會評5星防蟎床單推介

塵蟎及其排泄物，甚至牠的屍體都有機會令人產生過敏反應，尤其是兒童或患有濕疹、哮喘等容易過敏的人士，過敏反應包括打噴嚏、咳嗽、皮膚痕癢等，嚴重者敢有機會誘發哮喘或呼吸困難，塵蟎排泄物更可能令哮喘患者病情加劇。市面上有不少號稱防蟎抗菌的床單，經消委會委托獨立獨立實驗室進行測試後，有6款總評獲5星評價，6款則在防蟎功能上獲5分，並即學5招減少家居中的塵蟎！



塵蟎會引起兒童哮喘、過敏，甚至加劇病情（Photo-ac）

塵蟎是蛛形綱類的節肢動物，擁有8隻附吸盤的腳，可附在棉被、枕頭、床褥等地方。由於體型十分細小，只有0.3毫米長，所以肉眼無法看見。而牠們較易在潮濕、溫暖和陰暗的環境生長，主要以人體掉落的皮屑作為食物。人在睡覺時出汗、呼吸時的濕氣，再加溫暖的體溫，令床褥被單都成為了適合塵蟎生長的安樂窩。

海外研究指出，幼童或青少年如果長期生活在有塵蟎的環境之中，亦會增加出現塵蟎過敏的風險。過敏症狀包括咳嗽、流鼻水、打噴嚏、眼睛紅腫、皮膚發紅等，嚴重者會誘發哮喘和引起呼吸困難，後果不容忽視。

防蟎床單有效果

本港不少人患有鼻敏感，因此很多人都選擇標榜有「抗菌」或「防蟎」的床單和床褥保護套。消委會測試了15款聲稱具有抗菌或防蟎功能的床單和床褥保護套，價錢由59元至1,590元不等，結果全部樣本都有不俗的防蟎效能，而有6款在總評獲得5分評價。

總評獲5分之床上用品：



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現今有2種技術可達致防蟎效能，減少塵蟎生長或防止塵蟎穿過床具而接觸人體：一是「化學性防蟎技術」，在紡織品上加入化學物質抑制塵蟎生長，例如殺蟲劑等；二是「物理性防蟎技術」，在紡織品上壓上膠膜或採用更緊密的編織方法，令纖維間的縫隙變小，塵蟎無法通過。

15款床品經測試後，都有不同程度的防蟎效能，表現最好是「Vana Bedding」，塵蟎抑制率達95%，據標準定義，防蟎效能屬非常有效。其餘14款塵蟎抑制率為61%至76%，全部達標。

6款防蟎功能獲5分床具：



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5招減少家居塵蟎

1. 使用防蟎床具

最好選擇能完全包裹床褥和枕頭的防蟎床具類型，例如附有拉鍊設計，尺寸亦宜比床褥和枕頭略大，以免套用或拆除時因過度拉扯而令床具破損，失去防蟎功能。

在換上新的防蟎床品之前，可先用刷子或吸塵機清潔床褥、以清除皮屑和塵埃。

2. 定期換洗床上用品

床單、枕套等應該每隔一至兩星期清洗一次，藉此殺滅床具上的塵蟎、清除其排泄物，還清除枕頭套上的皮屑，減少塵蟎的食物供應。而大約50至60度的水溫清洗床具能殺死塵蟎，但要留意床品的材質是否適合高溫清洗。家長亦可以考慮使用殺塵蟎專用洗衣液，或天氣晴朗時，把床單、枕頭放置室外晾曬數小時，有助減少塵蟎。

3. 用濕布抹拭家具

定期用濕布抹拭家具或用吸塵機清潔家具，保持家居清潔，盡量避免使用乾布、塵拂和掃打掃，減少塵埃、塵蟎散布到空氣中。

4. 減少塵蟎寄居地

最好避免在床上放置毛公仔，避免使用厚重窗簾布和長毛地氈。

5. 控制房間濕度

潮濕日子有利塵蟎生長，宜開啟抽濕機降低室內空氣濕度，有助減少塵蟎數量，亦可避免霉菌滋生。而較乾燥而寒冷的日子，應打開窗戶保持室內空氣流通。