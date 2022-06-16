市區住宅睡房驚見6吋金爪綠身活躍蜈蚣求助無門　專家教一招對付

本港多區連日下大雨，令不少棲身草叢的小昆蟲都要四出避雨。有網民日前在家中發現一隻約6吋長的蜈蚣，其「百足」不斷爬動，令事主大嘆毛骨悚然，不敢上前捕捉。不少網民留言回覆稱蜈蚣有毒性，亦多數兩隻一起出動，著事主小心處理，不過有專家則表示，蜈蚣的毒性其實不強，一般不會造成太大危險，若不慎被咬，可用氨水敷著患處，以中和毒性。



蜈蚣長約6吋 金色爪綠色身

有網民於FB群組「香港滅蟲關注組」分享數張照片及短片，指日前在睡房發現一隻長約6吋的蜈蚣，她情急下以一個透明膠箱緊緊罩著蜈蚣，直言「果（嗰）下大家都驚，完全唔識反應，只知第一時間蓋住佢」，又謂「求救無門，唔知點算，好在有個膠兜蓋住，最後用幼咀嘅『殺他死』狂噴入個兜焗死佢，再用硬咭紙剷起放入膠袋拎落街垃圾筒（桶）掉，真係好驚」。

有網民日前於睡房中發現蜈蚣。（「香港滅蟲關注組」FB圖片）

從事主分享的短片可見，該隻蜈蚣的頭部及步足呈鮮艷金色，身軀則是深綠色，牠身在膠箱中仍顯得非常活躍，步足不斷移動。事主直言即使已成功捕捉蜈蚣，仍猶有餘悸，「我從未見過咁恐怖嘅蜈蚣，諗起都仲毛管動（戙）」、「我完全唔敢近距離接觸佢」，又詢問網民可如何杜絕蜈蚣再入屋。

專家：或是左鄰右里的走失寵物

滅蟲專家任永強看過短片後，認為這隻蜈蚣應為「金頭蜈蚣」，屬體型較大的蜈蚣之一，一般生活於潮濕陰暗的環境，如石頭下面及有枯葉雜草覆蓋的地方，牠們是肉食動物，會捕食蟋蟀、蝗蟲及蟑螂等小昆蟲，普遍較少於民居附近出沒。

他認為，本港多區近日連日大雨或影響草叢及郊外等生態，有機會令蜈蚣等小昆蟲因避雨或覓食等原因而走近民居；不過事主居於市區舊樓，住所附近理應較少有草叢或樹木，故估計該隻蜈蚣或是左鄰右里走失的寵物，才有機會在大廈內出現。

蜈蚣毒性不強 被咬可先敷冰水或氨水

雖然蜈蚣以往被稱為「五毒之一」，但任永強表示，其實蜈蚣的毒性不強，大部分的蜈蚣叮咬只會出現輕微麻痺等局部反應，較少出現紅腫或劇痛，也不會構成生命危險，籲市民毋需過份憂慮。若不幸被蜈蚣叮咬，他建議可先以冰水冷敷患處，或以氨水消毒及中和毒性，但有些人或會對某些品種的蜈蚣毒液出現過敏反應，因此也應及早求醫。

如果想杜絕蜈蚣入屋，任永強建議可徹底清除處所四周的垃圾、木頭、腐葉堆、石頭、磚塊及其他廢置物品，避免製造適合蜈蚣生活的環境，同時亦可在大門等罅隙位置定期噴灑硫磺或殺蟲劑，以及堵塞花盤或窗邊等位置的孔洞，防止牠們入屋。萬一在家中發現蜈蚣蹤影，市民亦可以殺蟲劑或漂白水將牠殺死，過程可戴上手套或穿著長袖衣物，盡量避免直接接觸蜈蚣，以免被叮咬。