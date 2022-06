洗衫前了解5類衣物護理標籤　呢類衣物用錯方法即變形或縮水

衣服或紡織品標籤上的護理標誌(carelabel)上不同的正方形、圓圈、三角形標誌,各有不同意思。不少媽媽在洗衣服時對於這些護理標誌感到困惑,但用了錯誤的洗濯方法,有機會破壞紡織品的纖維,令其變形、縮水甚至損壞。消委會日前的報告中就介紹了衣物護理標籤的詳細意思,媽媽們洗衫必學!



衣服或紡織品標籤上的護理標誌(carelabel)上不同的正方形、圓圈、三角形標誌,各有不同意思,分別代表著洗濯、漂白、晾乾、熨燙、乾洗5大部分。

洗濯

洗手盆圖形代表洗濯

洗手盆圖形代表洗濯。圖形內的數字顯示了衣物可以承受洗濯的最高溫度,大部分的紡織品在30°C以下洗滌會較為節省能源和金錢,惟當衣物沾有頑固的污漬,30°C的水溫或未能完全去除污漬。美國的標籤會用上圓點去表示洗濯的最高溫度,圓點數目越多,代表可以洗濯的溫度越高。而在圖形內出現手掌的圖案代表產品只可用手清洗,一般用於較為精緻的紡織品,例如羊絨或絲綢等物料,需要比正常設置更溫和地清洗,以防止衣物變形或縮水。

漂白

三角形代表漂白劑

三角形代表漂白劑(bleachingagent),一個空心的三角形表示可以安全地使用任何冷的、稀釋的漂白劑溶液。如果三角形上有兩條鈄線,代表只能使用不含氯的漂白劑(chlorinefree)。如果三角形上有「X」,則代表該衣物不能使用漂白劑。

晾乾

正方形代表晾乾衣物的方式

正方形代表晾乾衣物的方式,針織類的衣物例如羊毛,有機會因不當的晾乾方式而導致變形。如果正方形內的上方有一條下垂的彎線,代表可以將衣物懸掛繩子上的方式晾乾(linedry)。如果正方形中有三條垂直線,代表可以滴乾衣物(hangdry)。如果正方形中間有一條水平線,代表要將衣服平放晾乾以保持其形狀(dryflat)。至於能使用乾衣機的衣物,正方形中間會有一個圓形,圓點代表烘乾衣物的最高溫度,圓點數目越多,代表乾衣的溫度越高。如果圓形中沒有任何圓點,則代表可以在任何溫度下乾衣。如果符號上有「X」,則代表那件衣物不適合使用乾衣機。

熨斗

熨斗圖形代表熨燙衣物

熨斗圖形代表熨燙衣物,圓點代表熨燙可承受的溫度,圓點數目越多,代表熨燙的溫度越高:3個圓點常用於亞麻和棉物料,2個圓點常用於人造纖維,1個圓點則用於較精緻的物料,例如羊毛和絲綢等。如果熨斗圖形中有「X」,代表那件衣服不適合熨燙。

乾洗

圓圈代表乾洗

圓圈代表乾洗,1個圓圈表示衣服適合乾洗,如果圓圈內有英文字母,則代表只可以使用某種乾洗劑,例如「F」代表只可使用石油類乾洗劑(petroleum solvent of 150°C to 230°C flash point only),「A」代表可使用任何乾洗劑(any solven),「P」代表使用四氟乙烯和「F」中列出的乾洗劑(tetrafluoroethylene and petroleum solvent under symbol F),「W」代表專業濕洗(wet cleaning)。而如果圓圈上有「X」,則該衣服不適合乾洗。